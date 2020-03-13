Названы продукты, отлично повышающие иммунитет

В нынешнее время необходимо быть внимательнее к своему здоровью. Повысить иммунитет не будет лишним на волне пандемии коронавируса. Какие продукты позволят улучшить самочувствие и укрепить иммунную системы, рассказал корреспонденту MedikForum.ru хирург общей практики Евгений Ширяев.





Корень имбиря





Одно из лучших народных средств. Пища обладает массой полезных свойств, витаминов, микроэлементов, благотворно сказывается на работе иммунной системы. Нужно натереть корень, смешать с мёдом, лимонным соком, курагой и съедать по 2-3 ложки в день.





Приправы





Куркума, корица, лавровый лист, перец – лучшие приправы, повышающие иммунитет. Благодаря данным продуктам улучшается вкус блюд, добавляя профилактического свойства в пищу.





Чеснок и лук





Чеснок и лук издревле считаются полезными. Фитонциды и эфирные масла в составе блокируют попадание вирусов, микробов в носоглотку, обеззараживая организм.





Сок алоэ





В соке содержатся витамины группы В, С, Е, аминокислоты. С их помощью улучшается метаболизм, улучшая иммунитет. Сок необходимо смешивать с мёдом в пропорции 50/50, иначе будет горький вкус. Полезные вещества живут в продукте только сутки, поэтому лучше готовить алоэ прямо перед употреблением.





Мёд





Простуда, грипп, другие зимние заболевания часто сопровождаются поеданием мёда. Продукт содержит множество веществ, фолиевую кислоту, флавоноиды, влияющих на активность ферментов. Главное – мёд должен быть натуральным, не искусственным.





Орехи





Грецкие орехи отлично повышают иммунитет. За счёт жирных кислот омега-3, растительных белков, полезных минералов – калия, магния, кальция, фосфора – здоровье станет крепче. Не меньшей пользой обладают и другие виды орехов, которые также являются профилактическим средством от болезней сердца и сосудов, снижая риск атеросклероза, инсульта.





Молочные продукты





Немногие знают о пользе молочных продуктов для защиты тела. В том числе улучшается процесс пищеварения, выводятся вредные вещества. Эффективнее всего потреблять ряженку, кефир, ацидофилин утром натощак или вечером.





Ягоды





Черноплодная рябина позволяет улучшить функции эндокринной системы, сделать стенки сосудов более упругими, снизить уровень холестерина, обогатить организм максимум витаминов и минералов. Лучше есть сами ягоды, добавлять листья в настойки.





Положительно сказывается на иммунной системе изюм. Продукт помогает лечить кашель, насморк, бронхит. Минимум 50 граммов в день улучшат работу сердца, лёгких. Виноград предотвращает появление тромбов, способствует отличной работе сердечно-сосудистой системы, повышает уровень гемоглобина.





Томатный сок





Регулярное потребление натурального томатного сока увеличит концентрацию каротинов в клетках тела. Из них синтезируются витамины А и Е, защищающие клетки вилочковой железы. При высокой концентрации орган лучше противостоит вредным микроорганизмам.