Новосибирский депутат пожаловалась на работу местных врачей

"Вчера у меня было невероятное число контактов с людьми. В мэрии на двух комиссиях, в двух кафе на встречах, в бизнес-центре, в детской секции и в гипермаркете. И на сегодня было много всего запланировано. Стараясь относиться к жизни ответственно, я посчитала нужным понять, что за инфекция меня посетила. Чтобы убедиться, что ничего серьезного нет, немного подлечить свою "простуду и продолжить активную жизнь", - пишет депутат.

"Рядом - другие больные пациенты разного возраста, в основным пожилые люди. В общей сложности не менее пятидесяти человек находились со мной в одном помещении в непосредственной близости", - рассказала Наталья Пинус.



"Возможно, власти Новосибирской области считают опасность этого заболевания переоцененной? Написала запрос министру здравоохранения региона Константину Хальзову. Спросила, считает ли он заболевание опасным, что думает насчёт мировой эпидемии? Какие конкретно меры приняты для подготовки медицинских учреждений региона для противодействия эпидемии коронавируса? Что делается в отношении своевременной диагностики заболевания? Каким образом люди могут сдать анализы при подозрении? Какая ведётся подготовка к лечению возможных заболевших пациентов? Закуплено ли какое-то дополнительное оборудование? Какое число пациентов в острой фазе заболевания, нуждающиеся в аппаратах искусственного дыхания, могут единовременно лечиться в медицинских учреждениях Новосибирской области?" - пишет Наталья Пинус в соцсети.