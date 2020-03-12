Новосибирский депутат пожаловалась на работу местных врачей
Наталья Пинус не смогла сдать анализ на коронавирус
Депутат городского совета Новосибирска Наталья Пинус на своей странице в facebook рассказала, как она безуспешно пыталась установить свой диагноз.
По ее словам, в ночь на 12 марта она почувствовала симптомы простуды - температуру 37,5, головную боль, першение в горле и неприятные ощущения в глазах.
"Вчера у меня было невероятное число контактов с людьми. В мэрии на двух комиссиях, в двух кафе на встречах, в бизнес-центре, в детской секции и в гипермаркете. И на сегодня было много всего запланировано. Стараясь относиться к жизни ответственно, я посчитала нужным понять, что за инфекция меня посетила. Чтобы убедиться, что ничего серьезного нет, немного подлечить свою "простуду и продолжить активную жизнь", - пишет депутат.
В коммерческих медицинских учреждениях ей помочь не смогли и порекомендовали обратиться в поликлинику.
Сотрудник поликлиники во время телефонного разговора предложил ей прийти в медучреждение на прием к врачу, причем ожидать нужно было в общей очереди.
На то, чтобы попасть к инфекционисту у депутата ушло полтора часа.
"Рядом - другие больные пациенты разного возраста, в основным пожилые люди. В общей сложности не менее пятидесяти человек находились со мной в одном помещении в непосредственной близости", - рассказала Наталья Пинус.
В итоге врач-инфекционист заявил, что по инструкции анализы на коронавирус делаются только людям, побывавшим недавно в Корее, Китае или Италии, после чего посоветовал сделать маску из марли.
По словам депутата, у нее сложилось полное понимание абсолютной неготовности нашей системы здравоохранения к мировой эпидемии.
"Возможно, власти Новосибирской области считают опасность этого заболевания переоцененной? Написала запрос министру здравоохранения региона Константину Хальзову. Спросила, считает ли он заболевание опасным, что думает насчёт мировой эпидемии? Какие конкретно меры приняты для подготовки медицинских учреждений региона для противодействия эпидемии коронавируса? Что делается в отношении своевременной диагностики заболевания? Каким образом люди могут сдать анализы при подозрении? Какая ведётся подготовка к лечению возможных заболевших пациентов? Закуплено ли какое-то дополнительное оборудование? Какое число пациентов в острой фазе заболевания, нуждающиеся в аппаратах искусственного дыхания, могут единовременно лечиться в медицинских учреждениях Новосибирской области?" - пишет Наталья Пинус в соцсети.
Свой пост депутат проиллюстрировала собственной фотографией в самодельной марлевой маске.
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