Пересаженные мужские руки стали женскими
Врачи были поражены феноменом адаптации у девушки, получившей новые руки от донора-мужчины. "Большие и волосатые" изначально они быстро потеряли растительность, стали гораздо более изящными и феминными.
Жительница Индии Шрейя Сидданагоудер (Shreya Siddanagowder) прошла через пересадку обеих рук, которые были получены от донора мужского пола. Дальнейшая трансформация донорских конечностей поразила не только девушку, но и опытных врачей. Крупные по размеру и покрытые волосками руки за годы после операции стали гораздо более феминными. Изменился их размер, текстура кожи и даже ее цвет, чтобы максимально соответствовать основному телу реципиентки. Такие трансформации медицина ранее не наблюдала.
Жизнь Шрейи перевернулась в 2016, когда она в 18 лет попала в страшное ДТП и лишилась обеих рук. Годом ранее в ее родной Индии провели первую в истории страны трансплантацию рук. Конечности девушки отрезали ниже локтя, она была включена в список подходящих кандидатов на пересадку. Первая подобная операция прошла в США в 1999 году на мужчине, лишившимся левой руки из-за неудачно запущенного фейреверка. К настоящему времени осуществлено 200 подобных операций во всем мире, включая и Россию.
Самой большой сложностью является поиск доноров, особенно в Индии, где по религиозным причинам родственники не разрешают отрезать конечности у пациентов, чей мозг мертв. Врачи все-таки отыскали такого донора, но это был мужчина длинного роста и более темнокожий. Изначально пересаженные руки выглядели диспропорциональными, но за короткое время полностью адаптировались, пишет AFP. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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