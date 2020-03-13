Медузы могут использоваться для пересадок кожи
Исследование показало, что медузы могут помочь в производстве имплантов человеческой кожи. К такому выводу пришли сотрудники Научно-исследовательского центра Юкатана в Мексике.
Они обнаружили медуз, которые по своим композиционным и структурным характеристикам повторяют архитектуру дермальной человеческой ткани. Результаты исследования публикует журнал Materials Science and Engineering. Изначально авторы искали метод лечения диабетической стопы. В процессе поисков они обнаружили, что искусственная кожа на основе медуз также может применяться при пересадках жертвам ожогов, хирургических операций и других травм.
В распоряжении человечества сегодня имеется несколько методик по созданию заменителей кожи, и все они в равной степени действенны. Однако новое предложение исследователей касается исключительно натуральных источников. Ткани медузы наполнены коллагеном, который очень важен и для человеческой кожи. Он обеспечивает её упругость, моложавость и является основным строительным материалом. С некоторых пор мы получаем животный коллаген из источников вроде коров и свиней. Но вместе с тем увеличивается и риск передачи болезней, связанных с этими животными.
Именно поэтому ученые обратили внимание на моря и океаны. Их привлекли осьминоги, губки и особенно медузы, которых легко замораживать и засушивать для того, чтобы потом использовать в качестве имплантов кожи. Они эффективно покрывают раны и обеспечивают необходимую структуру для реконструкции дермы. Исследователи проанализировали в этом плане 100 медуз, добытых из Мексиканского залива. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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