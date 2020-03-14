Как очистить телефон от микробов и вирусов
Вы моете руки бесчисленное количество раз в день, чтобы отогнать коронавирус. Но этого недостаточно - телефон не менее опасный источник инфекции.
Современный смартфон - хорошая почва для размножения микробов. Испытания, проведенные учеными, показывают, что вирус может жить два-три дня на пластике и нержавеющей стали. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют ежедневно чистить все поверхности с высоким уровнем частоты прикосновений, включая телефоны, клавиатуры и планшетные компьютеры.
Правила очищения телефонаНеправильная чистка смартфона может повредить его. Если вы хотите избежать попадания влаги внутрь или царапин на поверхности, не распыляйте чистящие средства непосредственно на телефон, не окуните их в чистящие растворы, не распыляйте вещества с помощью устройств со сжатым воздухом, используемых для чистки клавиатур, и избегайте трения абразивными материалами.
Спиртовые растворыВместо этого начните с выключения телефона и отсоединения всех кабелей. Смартфон не должен заряжаться.
Можно использовать салфетки с 70% спиртом, или специальные дезифицирующие средства, продающиеся в аптеке. Компания Apple предостерегает от использования бытовых чистящих средств на своих гаджетах, советует делать это «осторожно». Важно отжимать дезинфицирующие салфетки перед использованием на смартфоне.
Вода и мылоИспользуйте мягкую ткань для чистки телефона, салфетку из микрофибры, для чистки очков. Погрузите ткань в мыло и воду, но будьте осторожны, чтобы не допустить попадания влаги в телефон.
Медикфорум писал о симптомах коронавируса.
Оставить комментарий