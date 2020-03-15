«Школа медицины катастроф» Нижнего Новгорода провела очередное занятие по ликвидации последствий при чрезвычайных ситуациях

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В структурном подразделении Нижегородского территориального центра медицины катастроф – Школе медицины катастроф – прошло очередное занятие. Школа готовит сотрудников различных ведомств, отрабатывая навыки ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Специальную подготовку здесь проходят медицинские работники, сотрудники МВД и Следственного комитета, сотрудники Росгвардии, водители и волонтеры.

Занятия проводят высококвалифицированные врачи-методисты, которые повысили свою квалификацию по методикам обучения приемам оказания первой помощи во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита».

– Обучение ведется по программам дополнительного образования в аудиториях и тренажерных залах учебно-тренировочного отдела с использованием современных технических средств, методов активного обучения, учебно-методической и научной литературы, необходимой для реализации дополнительных общеобразовательных программ,

– рассказал Михаил Созонов, и.о. директора Нижегородского территориального центра медицины катастроф.

За прошедший 2019 год обучение в Школе медицины катастроф прошли 1795 человек.

– Совместно с другими подразделениями нашего территориального центра  «Школа медицины катасроф» активно принимает участие в оказании методической, консультативной, информационно-аналитической помощи медицинским организациям, образовательным учреждениям, общественным, молодежным, детским объединениям и организациям Нижегородской области в рамках своих компетенций,

– говорит Михаил Созонов.

Помимо прочего, специалисты Нижегородского территориального центра медицины катастроф проводят на базе Школы тактико-специальные учения «Организация ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера, в том числе аварии на автотрассах».

Сотрудников медицинских организаций обучают здесь как вести себя при поступлении большого количества пострадавших из очагов массовых потерь, здесь готовят бригады санитарной авиации, Школа сотрудничает с медицинскими организациями и ведомствами, участвующими в ликвидации последствий ЧС.

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что санитарная авиация Нижегородской области перевыполнила годовой план более, чем вдвое
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