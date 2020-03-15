«Школа медицины катастроф» Нижнего Новгорода провела очередное занятие по ликвидации последствий при чрезвычайных ситуациях

– Обучение ведется по программам дополнительного образования в аудиториях и тренажерных залах учебно-тренировочного отдела с использованием современных технических средств, методов активного обучения, учебно-методической и научной литературы, необходимой для реализации дополнительных общеобразовательных программ,

– Совместно с другими подразделениями нашего территориального центра «Школа медицины катасроф» активно принимает участие в оказании методической, консультативной, информационно-аналитической помощи медицинским организациям, образовательным учреждениям, общественным, молодежным, детским объединениям и организациям Нижегородской области в рамках своих компетенций,