Долой токсины: продукты, которые помогут очистить кишечник





Кишечник нуждается в очистке, иначе можно спровоцировать массу проблем с организмом в целом. Ежедневно в кишечнике скапливаются токсины. Недостаточное присутствие определенных продуктов в рационе не позволит избавляться от вредных веществ.





Как очистить кишечник с помощью грамотного питания и какие продукты необходимо потреблять для реализации данной цели — рассказывает MedikForum.ru.





Зелень





Зелень темного оттенка позволяет очистить пищеварительный тракт за счет хлорофилла. Шпинат помогает восстановить работу кишечника, укрепить костную ткань, сельдерей оказывает мягкое слабительное действие, руккола — восстановить обменные процессы, а укроп улучшит пищеварение, поспособствует лучшему усвоению питательных веществ. В продуктах подобного рода много антиоксидантов, выводящих токсины, нейтрализующих агрессивные свободные радикалы.





Свёкла





Наличие в продукте витаминов, минеральных веществ, биофлавоноидов, антиоксиданта бетаина поможет очищать организм от токсинов. Также свёкла богата клетчаткой, которая отлично сказывается на работе кишечника.





Чеснок





Способствует поддержанию высокого уровня глютатиона, помогающего в детоксикации. Чеснок полезен для избавления от бактерий, несвоевременного старения, становится отличным противомикробным средством, повышающим иммунитет.





Морковь





Мощный овощ, позволяющий очистить кишечник. В продукте полно альфа- и бета-каротина, превращающихся в витамин А. В моркови обнаружены вещества с сильным противораковым эффектом, нейтрализующими канцерогены, вызывающие опухоли в толстом кишечнике. Идеально для органа подойдёт вареная морковь.





Огурцы





Вода, минеральные соли, биологические активные вещества — полезный состав огурцов делает их идеальным продуктом для очищения кишечника. Желчегонное, мочегонное свойства способствуют растворению и выведению токсинов. Клетчатка помогает процессу пищеварения, снижает газообразование, уменьшает отечность.





Яйца





Питательность яиц легко усваивается организмом: восемь полезных аминокислот, органические соединения серы, помогающие бороться со свободными радикалами, нейтрализующие токсины.





Имбирь





Благодаря продукту выводятся все вредности, убиваются паразиты. Организм становится защищенным от инфекций. Польза имбиря заключается в избавлении от метеоризма, тошноты, улучшении выработки желудочного сока. Пищеварительная система работает лучше, ускоряется обмен веществ.