Долой токсины: продукты, которые помогут очистить кишечник

Продукты

Кишечник нуждается в очистке, иначе можно спровоцировать массу проблем с организмом в целом. Ежедневно в кишечнике скапливаются токсины. Недостаточное присутствие определенных продуктов в рационе не позволит избавляться от вредных веществ.

Как очистить кишечник с помощью грамотного питания и какие продукты необходимо потреблять для реализации данной цели — рассказывает MedikForum.ru.

Зелень

Продукты

Зелень темного оттенка позволяет очистить пищеварительный тракт за счет хлорофилла. Шпинат помогает восстановить работу кишечника, укрепить костную ткань, сельдерей оказывает мягкое слабительное действие, руккола — восстановить обменные процессы, а укроп улучшит пищеварение, поспособствует лучшему усвоению питательных веществ. В продуктах подобного рода много антиоксидантов, выводящих токсины, нейтрализующих агрессивные свободные радикалы.

Свёкла

Наличие в продукте витаминов, минеральных веществ, биофлавоноидов, антиоксиданта бетаина поможет очищать организм от токсинов. Также свёкла богата клетчаткой, которая отлично сказывается на работе кишечника.

Чеснок

Чеснок

Способствует поддержанию высокого уровня глютатиона, помогающего в детоксикации. Чеснок полезен для избавления от бактерий, несвоевременного старения, становится отличным противомикробным средством, повышающим иммунитет.

Морковь

Мощный овощ, позволяющий очистить кишечник. В продукте полно альфа- и бета-каротина, превращающихся в витамин А. В моркови обнаружены вещества с сильным противораковым эффектом, нейтрализующими канцерогены, вызывающие опухоли в толстом кишечнике. Идеально для органа подойдёт вареная морковь.

Огурцы

Огурцы

Вода, минеральные соли, биологические активные вещества — полезный состав огурцов делает их идеальным продуктом для очищения кишечника. Желчегонное, мочегонное свойства способствуют растворению и выведению токсинов. Клетчатка помогает процессу пищеварения, снижает газообразование, уменьшает отечность.

Яйца

Питательность яиц легко усваивается организмом: восемь полезных аминокислот, органические соединения серы, помогающие бороться со свободными радикалами, нейтрализующие токсины.

Имбирь

Имбирь

Благодаря продукту выводятся все вредности, убиваются паразиты. Организм становится защищенным от инфекций. Польза имбиря заключается в избавлении от метеоризма, тошноты, улучшении выработки желудочного сока. Пищеварительная система работает лучше, ускоряется обмен веществ.
Теги : продукты питания, питание, кишечник, токсины
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