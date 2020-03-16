Французский Минздрав назвал препараты, ухудшающие симптомы коронавируса
Самочувствие больного коронавирусом может быть существенно ухудшено неправильным лечением, в частности - приемом неправильных препаратов. Такое мнение высказал министр здравоохранения Франции Оливье Веран. Соответствующий пост он
опубликовал на своей странице в Twitter.
Глава французского минздрава призвал использовать только парацетамол для снижения температуры тела из-за коронавирусной инфекции. По его словам, употребление противовоспалительных препаратов, в частности, кортизона и ибупрофена, может ухудшить состояние больного и вызвать осложнения заболевания.
Веран обратился к французам с просьбой прекратить заниматься самолечением и принимать медицинские препараты только по наставлению врача.
Оставить комментарий