Французский Минздрав назвал препараты, ухудшающие симптомы коронавируса

Осложнение коронавируса

Самочувствие больного коронавирусом может быть существенно ухудшено неправильным лечением, в частности - приемом неправильных препаратов. Такое мнение высказал министр здравоохранения Франции Оливье Веран. Соответствующий пост он 
опубликовал на своей странице в Twitter.

Глава французского минздрава призвал использовать только парацетамол для снижения температуры тела из-за коронавирусной инфекции. По его словам, употребление противовоспалительных препаратов, в частности, кортизона и ибупрофена, может ухудшить состояние больного и вызвать осложнения заболевания.

Веран обратился к французам с просьбой прекратить заниматься самолечением и принимать медицинские препараты только по наставлению врача. 
Теги : коронавирус, пандемия, лечение, препараты, ибупрофен
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