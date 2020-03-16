Французский Минздрав назвал препараты, ухудшающие симптомы коронавируса

Глава французского минздрава призвал использовать только парацетамол для снижения температуры тела из-за коронавирусной инфекции. По его словам, употребление противовоспалительных препаратов, в частности, кортизона и ибупрофена, может ухудшить состояние больного и вызвать осложнения заболевания.Веран обратился к французам с просьбой прекратить заниматься самолечением и принимать медицинские препараты только по наставлению врача.