Сбивать жар при Covid-19 нужно определенным лекарством – другие могут быть опасны

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Чтобы сбить жар, вызванный инфекцией Covid-19, вызванной заражением коронавирусом, нужно отказаться от использования противовоспалительных лекарств типа ибупрофена.

Как сообщает MedikForum.ru, в субботу 14 марта министр здравоохранения Франции Оливье Веран выступил с рекомендацией, касающейся выбора лекарств для борьбы с жаром при заболевании Covid-19 (легочная инфекция, развивающаяся  как последствие инфицирования коронавирусом). Он отметил, что сбивать температуру нужно определенным лекарством, поскольку другие могут быть опасны.

В частности, употребление противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние человека, заразившимся коронавирусом,

«Прием противовоспалительных препаратов, кортизона, ибупрофена и других при Covid-19 может стать фактором ухудшения инфекции», - заявил глава французской системы здравоохранения в своем Twitter-аккаунте.

Сбивать жар при Covid-19 Веран порекомендовал с помощью парацетамола.

Эксперты напоминают: жар является одним из симптомов коронавирусной инфекции. Помимо него возникают першение горла, кашель, усталость, озноб, тошнота,  головная боль, затрудненное дыхание, диарея, пневмония. После заражения они могут возникать спустя период от 2 до 14 дней, но возможно и более длительное инкубационное развитие.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, помогает ли витамин D не заразиться коронавирусом.
Теги : коронавирус
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Сбивать жар при Covid-19 нужно определенным лекарством – другие могут быть опасны


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