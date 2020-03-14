Сбивать жар при Covid-19 нужно определенным лекарством – другие могут быть опасны

«Прием противовоспалительных препаратов, кортизона, ибупрофена и других при Covid-19 может стать фактором ухудшения инфекции», - заявил глава французской системы здравоохранения в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщает MedikForum.ru, в субботу 14 марта министр здравоохранения Франции Оливье Веран выступил с рекомендацией, касающейся выбора лекарств для борьбы с жаром при заболевании Covid-19 (легочная инфекция, развивающаяся как последствие инфицирования коронавирусом). Он отметил, что сбивать температуру нужно определенным лекарством, поскольку другие могут быть опасны.В частности, употребление противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние человека, заразившимся коронавирусом,Сбивать жар при Covid-19 Веран порекомендовал с помощью парацетамола.Эксперты напоминают: жар является одним из симптомов коронавирусной инфекции. Помимо него возникают першение горла, кашель, усталость, озноб, тошнота, головная боль, затрудненное дыхание, диарея, пневмония. После заражения они могут возникать спустя период от 2 до 14 дней, но возможно и более длительное инкубационное развитие.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, помогает ли витамин D не заразиться коронавирусом.