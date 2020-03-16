Размер человеческого носа меняется в течение дня
Старая сказка о Пиноккио может частично оказаться правдивой. На это указывают результаты последних исследований. Ученые определили, что размер человеческого носа изменяется в течение дня. Дело в том, что нос состоит из пещеристых тканей, которые могут расширяться из-за поступления в орган чрезмерного количества крови. В обратном случае, если кровь начинает отступать от носа, он становится меньше.
Согласно исследованиям, к изменению размеров носа могут приводить различные факторы: рацион питания, повышение или снижение температуры тела, аллергия и даже сильные эмоциональные потрясения.
Некоторые люди сами сообщают о том, что их нос увеличивается в размерах после еды. Они ссылаются на то, что такой эффект наблюдается после приема острой пищи. Примечательно, что изменение размеров носа может быть заметно невооруженным глазом.
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