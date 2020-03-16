Размер человеческого носа меняется в течение дня

Согласно исследованиям, к изменению размеров носа могут приводить различные факторы: рацион питания, повышение или снижение температуры тела, аллергия и даже сильные эмоциональные потрясения.Некоторые люди сами сообщают о том, что их нос увеличивается в размерах после еды. Они ссылаются на то, что такой эффект наблюдается после приема острой пищи. Примечательно, что изменение размеров носа может быть заметно невооруженным глазом.