Люди защищаются от коронавируса мотоциклетными шлемами
В Китае продолжается массовая паника по поводу распространения коронавируса, которым заразились несколько тысяч человек. Некоторые люди в попытках защиты от коварной инфекции используют совсем неподходящие средства.
Китай является крупнейшим в мире производителем медицинских масок для лица, но в последние недели многие магазины распродали все свои запасы, а предприимчивые бизнесмены начали задирать цены в десятки раз. Сегодня российские заводы организовали масштабные поставки масок для лица в Китай, ведь это приносит огромный доход. В Поднебесной распространяется паника из-за коронавируса, и некоторые ее жертвы, так и не сумев приобрести маски для лица, прибегают к самым экзотическим способам защиты.
Так, в интернете появилась фотография одного из пассажиров рейса из Шанхая в австралийский город Перт. На этом человеке виден мотоциклетный шлем, который тот не снимал в течение полета. Естественно, этот аксессуар не даёт защиты от вирусов и микробов, просто потому, что он не сертифицирован для данной цели. Пассажир авиарейса считал, что лучше иметь хоть какую-то защиту, чем не иметь. Данные рейс благополучно приземлился в Перте, но пассажиров долго не выпускали, пока работники санитарных служб Австралии с электронными термометрами не измерили у всех температуру. Так власти многих стран сегодня защищаются от распространения инфекции. Об этом пишет The West Australian.
Всех людей с повышенной температурой в госпитализируют в медицинские учреждения, где проводятся анализы крови. Если они не показывают наличия коронавируса, то пациентов отпускают на амбулаторное лечение. Конечно, если их температура не связана с какой-то другой болезнью, требующей госпитализации. Отметим, что на территории России случаев коронавируса не зафиксировано, хотя наша страна является популярной у китайских туристов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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