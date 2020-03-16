Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний намерены построить в Нижнем Новгороде к концу 2023 года

– Реализация проекта позволит повысить качество оказания медицинской помощи для нижегородцев путем внедрения новейших медицинских технологий и снизить смертность от онкологических заболеваний,

– Мы практическими шагами идем к нашей цели – сохранению и продлению активной жизни населения РФ. Данный проект имеет высокую социальную значимость. После запуска центра в эксплуатацию пациенты Нижегородской области смогут получать медицинскую помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий,