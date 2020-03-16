Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний намерены построить в Нижнем Новгороде к концу 2023 года
Комплекс позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) – Центр ядерной медицины – может быть построен в Приокском районе Нижнего Новгорода. Центр будет включать в себя циклотронно-радиохимический комплекс для производства радиофармпрепаратов и ПЭТ-сканер.
Речь идет об эффективном и современном методе диагностики онкологических заболеваний, который позволяет увидеть даже самое начало болезни, что означает – помощь заболевшему можно будет оказать существенно раньше.
Этот метод сочетает в себе возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (КТ) и позволяет оценить как структуру, так и функциональные особенности злокачественного образования на молекулярном уровне.
Строительство комплекса намерена осуществить группа компаний (ГК) «МедИнвестГрупп», российское предприятие, которое занимается развитием масштабных медицинских проектов на федеральному ровне.
Сопровождает инвестиционный проект АО «Корпорация развития Нижегородской области».
– Реализация проекта позволит повысить качество оказания медицинской помощи для нижегородцев путем внедрения новейших медицинских технологий и снизить смертность от онкологических заболеваний,
– говорит Тимур Халитов, генеральный директор «Корпорации развития».
– Мы практическими шагами идем к нашей цели – сохранению и продлению активной жизни населения РФ. Данный проект имеет высокую социальную значимость. После запуска центра в эксплуатацию пациенты Нижегородской области смогут получать медицинскую помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий,
– отметил Сергей Нотов, президент ГК «МедИнвестГрупп».
Запланировано, что Центр начнет работать к концу 2023 года. В проект намерены инвестировать порядка 1 млрд рублей.
Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона уже одобрил предоставление ООО «ПЭТ-Технолоджи» (ГК «МедИнвестГрупп») земельного участка.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что глава нижегородского региона Глеб Никитин обсудил с главой государства Владимиром Путиным строительство в Нижегородской области межрегионального онкоцентра.
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