Школьник из Москвы заразился коронавирусом
С 17 марта московская школа №1284 будет закрыта на карантин до 26 марта. На официальном сайте школы утверждается, что у одного из учеников была обнаружена коронавирусная инфекция. Учреждение было закрыто на карантин в связи с рекомендацией Роспотребнадзора.
"У одного из наших учеников подтвердилась новая коронавирусная инфекция", - утверждается на официальном сайте школы.
Администрация школы утверждает, что на карантине обучение школьников продолжится в дистанционном режиме. Образовательная программа будет осваиваться в полном объеме.
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