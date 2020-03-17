Школьник из Москвы заразился коронавирусом

"У одного из наших учеников подтвердилась новая коронавирусная инфекция", - утверждается на официальном сайте школы.

Администрация школы утверждает, что на карантине обучение школьников продолжится в дистанционном режиме. Образовательная программа будет осваиваться в полном объеме.