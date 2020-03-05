В Италии на карантин закрыли все школы и университеты
Правительство Италии приняло меры в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Власти издали указ, который отменяет занятия в школах и университетах. Все учебные учреждения были закрыты на карантин. В указе также говорится о проведении крупных спортивных мероприятий. Они должны проводиться за закрытыми дверями без участия зрителей.
Главный санитарный врач Италии Анжело Боррелли сообщал 3 марта, что количество зараженных коронавирусом нового типа в стране увеличилось до 2263 человек. От недуга скончались уже 79 человек, а 160 пациентам удалось победить вирус.
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