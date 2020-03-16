Еще одну тест-систему для диагностики коронавируса создали в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве сообщила, что дефицита тест-систем в России нет, их производство постоянно увеличивается и тестирование выполняется бесплатно. Она также рассказала, что до конца недели в России планируется зарегистрировать еще одну тест-систему.





Это совместная разработка российских и японских ученых. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сказал, что на сегодняшний день одним из важнейших направлений работы фонда является находить лучшие методики для максимального сокращения сроков диагностики нового коронавируса.





Новая тест-система основана на методе изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp. Данный метод не уступает в точности применяемой сейчас технологии ПЦР (полимеразно-цепной реакции), но превосходит ее по скорости тестирования и не требует наличия стационарной лаборатории, сообщает «Российская газета».