Детям с пневмонией не всегда нужны антибиотики
Ученые в ходе исследования усомнились в необходимости лечения детей с умеренными симптомами пневмонии с помощью антибиотиков. Вполне возможно, что эти лекарства не нужны в таких количествах.
В ходе исследования, результаты которого опубликованы журналом Pediatrics, около 300 детей в возрасте от 3 месяцев до 18 лет прошли через медцентр Детского госпиталя в Цинциннати по поводу симптомов приобретённой пневмонии. Авторы исследования сравнили получавших антибиотики маленьких пациентов с теми, кто эти лекарства не получал. Выяснилось, что при отказе от использования антибиотиков вероятность неудачи в лечении не снижалась.
Обычно подозрение на приобретённую пневмонию проверяют с помощью рентгенологических исследований грудной клетки и личного осмотра с использованием стетоскопа. Пневмонию у детей почти всегда лечат с помощью антибиотиков, несмотря на тот факт, что в большинстве случаев воспаление лёгких, не требующее госпитализации, вызывается вирусами. Вирусная пневмония не должна лечиться антибиотиками, она не вызывается бактериями.
Широкое использование антибиотиков вызывает нежелательные побочные эффекты и увеличивает вероятность развития резистентности к этим лекарствам, как подчеркивают авторы нынешнего исследования. Именно поэтому они призывают врачей как можно более осторожно подходить к выписке рецептов на антибиотики и не злоупотреблять этими препаратами, особенно в умеренных случаях пневмонии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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