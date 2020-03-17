Успешный эксперимент. В Италии врачи сообщили о лечении коронавируса препаратом от артрита
В Италии врачи смогли добиться успешных результатов экспериментального лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита, проинформировало издание La Repubblica.
Как сообщает MedikForum.ru, Италия является регионом Европы, наиболее сильно пострадавшим от эпидемии нового коронавируса. Но стало известно о том, что в выходные дни, 14-15 марта, четверо заразившихся им пациентов, поступивших в больницу Котуньо в Неаполе, были в виде эксперимента пролечены препаратом «Тоцилизумаб», применяемым при терапии артрита. Об этом рассказал врач-инфекционист больницы Винченцо Монтесарчио.
«Четырем пациентам, попавшим в реанимацию, лучше. У трех из четырех, начиная с субботы, был получен превосходный ответ на препарат. Они не проходили интенсивную терапию, но были госпитализированы в достаточно тяжелом состоянии. По одному пациенту мы ждем оценки реаниматолога, прежде чем приступить к его экстубации», – отметил Монтесарчио.
По его словам, больницы страны уже обратились в Итальянское медицинское агентство (AIFA) с просьбой использовать данный план лечения. В целом уже 11 пациентов получили терапию противоартритным препаратом. В клиниках Прато и Козенце несколько пациентов, которых лечили «Тоцилизумабом», также пошли на поправку. Эксперимент с препаратом продолжили в Апулии.
«Данное лекарство действует на осложнение этого вируса – воспаление, которое провоцирует развитие COVID-19. Оно снижает гиперактивность иммунной системы, которая является причиной дыхательной недостаточности», – поясняют итальянские медики.
Агентство AIFA еще не дало ответ, можно ли использовать препарат против артрита в качестве лекарства от коронавируса, но врачи надеются на одобрение его применения для массового использования.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ВОЗ назвала правильное лекарство для самолечения коронавируса.
Оставить комментарий