Успешный эксперимент. В Италии врачи сообщили о лечении коронавируса препаратом от артрита

«Четырем пациентам, попавшим в реанимацию, лучше. У трех из четырех, начиная с субботы, был получен превосходный ответ на препарат. Они не проходили интенсивную терапию, но были госпитализированы в достаточно тяжелом состоянии. По одному пациенту мы ждем оценки реаниматолога, прежде чем приступить к его экстубации», – отметил Монтесарчио.

«Данное лекарство действует на осложнение этого вируса – воспаление, которое провоцирует развитие COVID-19. Оно снижает гиперактивность иммунной системы, которая является причиной дыхательной недостаточности», – поясняют итальянские медики.