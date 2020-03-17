Только не ибупрофен. ВОЗ назвала правильное лекарство для самолечения коронавируса

«Исследований недостаточно, эксперты изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол, не использовать ибупрофен в качестве средства самолечения», - сказал представитель ВОЗ.

Как сообщает портал MedikForum.ru, принимать ибупрофен ВОЗ рекомендует только, если он был назначен врачом по медицинским показателям. Правильное лекарство для самолечения при заражении коронавирусом – парацетамол, назвала организация.Инфицирование новым коронавирусом, известным как SARS CoV-2, вызывает легочное заболевание (пневмонию), носящее название COVID-19. Симптомы заражения напоминают грипп: наблюдаются кашель, слабость, повышение температуры. По словам Линдмайера, в настоящее время ученые анализируют возможные риски смертности от пневмонии COVID-19, обусловленной заражением новым коронавирусом, при самолечении людьми, использовавших ибупрофен.По данным СМИ, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил о создании вакцины от вспыхнувшего в декабре коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной. В частности, ученые возлагают большие надежды на хлорохин фосфат, – известное лекарство для лечения малярии.Новым коронавирусом заразились в общей сложности 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысяч умерли, 79,4 тысяч – вылечились. Вирус может передаваться от человека к человеку напрямую с фрагментами влаги, выделяемой организмом. Для заражения нужно иметь контакт на расстоянии менее одного метра. Также коронавирусы могут оставаться на поверхностях, таких как металл, стекло или пластик, до девяти дней, если они специально не очищаются.Вирус размножается в горле. Когда зараженный человек разговаривает или кашляет, он распространяет микроскопические капли влаги, способные отлетать на расстояние до 1,5 метра. Попадание в их зону заражает в большинстве случаев.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными были названы условие победы над COVID-19 и возможный срок окончания пандемии коронавируса.