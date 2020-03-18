В США начали продавать зубную пасту, которая якобы убивает коронавирус

"Запатентованное наносеребро, которое мы имеем, одобрено Пентагоном и Службой национальной безопасности как материал, убивающий все семейство коронавирусов (напомним, что пока науке известны четыре разновидности этого вируса)", - рассказал Джонс своим телезрителям.

Джонс опровергает обвинения и обвиняет американские власти во лжи. Он считает, что жителям США врут, когда говорят, что никаких средств, защищающих от COVID-19, не существует.