В США начали продавать зубную пасту, которая якобы убивает коронавирус

Зубная паста от коронавируса

Создатель и телеведущей популярной в США телепрограммы InfoWars Алекс Джонс начал торговать зубной пастой, которая якобы защищает от коронавируса нового типа. Власти страны сразу же осудили мужчину и обвинили его в мошенничестве. Примечательно, что никаких обвинений против телеведущего выдвинуто не было, его просто подвергли критике.

Джонс опровергает обвинения и обвиняет американские власти во лжи. Он считает, что жителям США врут, когда говорят, что никаких средств, защищающих от COVID-19, не существует.

"Запатентованное наносеребро, которое мы имеем, одобрено Пентагоном и Службой национальной безопасности как материал, убивающий все семейство коронавирусов (напомним, что пока науке известны четыре разновидности этого вируса)", - рассказал Джонс своим телезрителям.

Теги : коронавирус, пандемия, США, зубная паста
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