В Китае объявили о создании вакцины от коронавируса
В Китае нашли способ справиться со смертельным коронавирусом. Власти КНР сделали официальное заявление о создании вакцины, которая предварительно показала себя эффективно по борьбе с COVID-2019.
По последним данным, в Китае от коронавируса скончались свыше 2,5 тысяч человек, еще 77 тысяч числятся зараженными. Однако совсем скоро ситуацию удастся взять под контроль, а затем и вовсе – минимизировать ее последствия, считают власти Поднебесной.
Об обнаружении вакцины от опасного вируса рассказал агентству «Интерфакс» посол Китая в России Чжан Ханьхуэя. По его словам, новый препарат показывает хорошие результаты, но его необходимо перепроверить и доработать.
Речь идет о фосфате хлорохина. Ранее это лекарство использовалось как средство борьбы с малярией. Напомним, что недавно китайские власти также признали эффективным против коронавируса российское лекарство «Арбидол».
Напомним, что в Италии стало известно о третьем смертельном случае, связанном с коронавирусом. В минувшее воскресенье в этой стране скончалась женщина от COVID-2019.
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