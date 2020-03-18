Психологи выяснили, как сохранить брак и сделать его счастливым

Выяснилось, что такая привычка снижает уровень стресса и увеличивает интерес к сексуальной жизни. По мнению психологов, перед сном необходимо делиться со своим партнером мыслями и воспринимать происходящие жизненные события позитивно. Такая привычка положительно воздействует на обоих партнеров.Со временем у них повышается качество сна, количество половых актов, а также снижается уровень тревожности.