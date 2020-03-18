Каждые 52 курильщика убивают по одному некурящему в год

"Есть ошибочное предположение о том, что вторичное курение является нестрашным, или не таким опасным, как курение обычное, - рассказывает соавтор исследования доктор Джагат Нарула (Jagat Narula). - Но пассивное курение смертельно опасно! Мы подтвердили выводы прежних исследований о том, что пассивным курильщикам грозит опасность, и никто не должен подвергаться риску".

Весь вред пассивного курения был обозначен в новом исследовании ученых из Icahn School of Medicine в Нью-Йорке. Его результаты публикует журнал JAMA Network Open . Они подсчитали, что с учетом миллиарда курильщиков на планете каждый год от пассивного курения умирает по миллиону человек. Болезни легких и сердечно-сосудистой системы у них развиваются из-за того, что они вдыхают табачный дым находящихся рядом людей на автобусных остановках, платформах, в автомобилях и домах курильщиков. Следовательно, каждые 52 курильщика дымом убивают по одному некурящему ежегодно.Для сведения риска к минимуму в развитых странах запрещается курение в общественных местах, а для курильщиков отводят специальные помещения в удалении. Любители табака считают данные меры дискриминацией. Они не задумываются, что выдыхают из легких дым, в котором содержится 7 000 химикатов, 70 из которых канцерогены, а сотни - токсичны. И находящиеся рядом люди, включая детей, вынуждены это вдыхать. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)