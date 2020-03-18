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Каждые 52 курильщика убивают по одному некурящему в год

Вторичное курение

Исследование показало, что на каждые 52 курильщика приходится по одной смерти некурящего человека от пассивного курения. Так называют вдыхание табачного дыма от находящихся рядом людей.

Весь вред пассивного курения был обозначен в новом исследовании ученых из Icahn School of Medicine в Нью-Йорке. Его результаты публикует журнал JAMA Network Open. Они подсчитали, что с учетом миллиарда курильщиков на планете каждый год от пассивного курения умирает по миллиону человек. Болезни легких и сердечно-сосудистой системы у них развиваются из-за того, что они вдыхают табачный дым находящихся рядом людей на автобусных остановках, платформах, в автомобилях и домах курильщиков. Следовательно, каждые 52 курильщика дымом убивают по одному некурящему ежегодно.

"Есть ошибочное предположение о том, что вторичное курение является нестрашным, или не таким опасным, как курение обычное, - рассказывает соавтор исследования доктор Джагат Нарула (Jagat Narula). - Но пассивное курение смертельно опасно! Мы подтвердили выводы прежних исследований о том, что пассивным курильщикам грозит опасность, и никто не должен подвергаться риску".

Для сведения риска к минимуму в развитых странах запрещается курение в общественных местах, а для курильщиков отводят специальные помещения в удалении. Любители табака считают данные меры дискриминацией. Они не задумываются, что выдыхают из легких дым, в котором содержится 7 000 химикатов, 70 из которых канцерогены, а сотни - токсичны. И находящиеся рядом люди, включая детей, вынуждены это вдыхать. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : пассивное курение, смертность
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Каждые 52 курильщика убивают по одному некурящему в год
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