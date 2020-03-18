Иммунная система способна сражаться с COVID-19
На фоне роста числа жертв коронавирусной инфекции в мире исследователи определили иммунную реакцию самых первых пациентов в Австралии. Она показывает, что у организма есть способность противостоять вирусу и восстанавливаться после инфекции.
Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Medicine, у пациентов есть иммунная реакция на COVID-19. Таковы данные, собранные на основе анализов крови. Их брали в 4 разных временных отрезках у в остальном здоровых женщин после 40, имевших коронавирусную инфекцию и симптомы от умеренных до средних. Все эти женщины были госпитализированы. Ученых интересовали различные проявления иммунной реакции, проанализированные на основе уже накопленных наукой знаний о том, как работает иммунитет пациентов с гриппом.
Через три дня после госпитализации у пациентов отмечалось повышение популяция нескольких иммунных клеток, которое обычно сообщает о восстановлении организма во время сезонных эпидемий гриппа. Именно поэтому ученые и предсказали, что эти пациенты восстановят здоровье в течение трех дней, что и произошло. Исследование осуществлялось в кратчайшие сроки благодаря помощи всех специалистов, а также быстрому сбору сведений из самых разных больниц Мельбурна.
Ученым удалось выделить иммунную реакцию, которая приводила к успешному восстановлению после COVID-19. А именно это и может быть положено в основу разработки эффективной вакцины. Несмотря на тот факт, что болезнь вызывалась новым для науки вирусом у в целом здоровых людей, мощная иммунная реакция со стороны разных типов клеток была связана с быстрым восстановлением. Точно такое же восстановление наблюдается и у людей с гриппом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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