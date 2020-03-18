18-03-2020 15:24 - Лыжный след коронавируса18-03-2020 15:08 - Маски не останавливают распространение коронавируса - эксперты ВОЗ18-03-2020 14:36 - Иммунная система способна сражаться с COVID-1918-03-2020 14:29 - Ученые нашли доказательства, что коронавирус не был создан в лаборатории18-03-2020 14:29 - Не только кашель и лихорадка. Вирусолог из Германии указал на новые симптомы Covid-1918-03-2020 14:07 - Переживший коронавирус Анджело Вавассори: "Два дня меня как будто не существовало"18-03-2020 14:04 - Пожилым людям посоветовали меньше выходить из дома18-03-2020 13:26 - Медики назвали продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу18-03-2020 13:12 - Что лучше защищает от нового коронавируса: мыло или спирт?18-03-2020 12:33 - Из-за коронавируса ожидается всплеск разводов18-03-2020 12:12 - Рыба и орехи помогут противостоять коронавирусу18-03-2020 11:49 - 86% пациентов с коронавирусом не выявляют18-03-2020 11:27 - «Многие потеряют своих близких»: пандемия коронавируса продлится не менее года18-03-2020 08:02 - 9 вещей, которые помогут защититься от коронавируса18-03-2020 07:39 - 4 главных вопроса по коронавирусу и ответы врача на них

Иммунная система способна сражаться с COVID-19

COVID-19

На фоне роста числа жертв коронавирусной инфекции в мире исследователи определили иммунную реакцию самых первых пациентов в Австралии. Она показывает, что у организма есть способность противостоять вирусу и восстанавливаться после инфекции.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Medicine, у пациентов есть иммунная реакция на COVID-19. Таковы данные, собранные на основе анализов крови. Их брали в 4 разных временных отрезках у в остальном здоровых женщин после 40, имевших коронавирусную инфекцию и симптомы от умеренных до средних. Все эти женщины были госпитализированы. Ученых интересовали различные проявления иммунной реакции, проанализированные на основе уже накопленных наукой знаний о том, как работает иммунитет пациентов с гриппом.

Через три дня после госпитализации у пациентов отмечалось повышение популяция нескольких иммунных клеток, которое обычно сообщает о восстановлении организма во время сезонных эпидемий гриппа. Именно поэтому ученые и предсказали, что эти пациенты восстановят здоровье в течение трех дней, что и произошло. Исследование осуществлялось в кратчайшие сроки благодаря помощи всех специалистов, а также быстрому сбору сведений из самых разных больниц Мельбурна.

Ученым удалось выделить иммунную реакцию, которая приводила к успешному восстановлению после COVID-19. А именно это и может быть положено в основу разработки эффективной вакцины. Несмотря на тот факт, что болезнь вызывалась новым для науки вирусом у в целом здоровых людей, мощная иммунная реакция со стороны разных типов клеток была связана с быстрым восстановлением. Точно такое же восстановление наблюдается и у людей с гриппом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : коронавирус, иммунная система
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Чем имбирь полезен для нашего здоровья
Лыжный след коронавируса
Найдена ахиллесова пята рака