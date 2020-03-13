Специалисты назвали срок окончания пандемии нового коронавируса

Китайские специалисты сообщили, что глобальная пандемия нового коронавируса может закончиться к июню, если все страны предпримут необходимые шаги для борьбы с ней.





Отмечается, что пик заболеваемости в китайской провинции Хубэй прошел. Количество новых случаев значительно упало благодаря строгим мерам, в том числе масштабному карантину.





Для предотвращения распространения коронавируса в других странах следует соблюдать рекомендации ВОЗ и предпринимать усилия на национальном уровне. Также заболеваемость должна упасть с наступлением теплых месяцев, сообщает издание The Straits Times.