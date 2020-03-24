Опасность алкоголя во время беременности





Алкоголь во время беременности считается опасным, способен навредить плоду и всему протеканию беременности. Подробнее о вреде алкоголя во время беременности расскажет MedikForum.ru.





Вред алкоголя для беременных и будущего малыша





В Сети можно встретить массу рассуждений об опасности алкоголя во время беременности. Некоторые утверждают, что небольшие дозы спиртного допустимы для беременной женщины. Другие полагают: ни капли в рот, пока вынашиваешь ребёнка. Кому верить?





Учёные говорят: даже минимальная доза алкогольного напитка оказывает токсичное действие на ребёнка. Возможны лицевые аномалии при регулярном употреблении 50 граммов алкоголя в первом триместре беременности.





Мнение о пользе красного вина на поздних стадиях беременности не больше чем миф. Нет научно доказанного факта о «стимуляции» родов спиртным. Алкоголь наоборот расслабляет матку. Для предотвращения выкидыша и преждевременных родов когда-то даже использовали внутривенное введение этанола. Сейчас применяются более эффективные методы.





Угрозы принятия алкоголя во время беременности





Спирт без труда проникает сквозь плацентарный барьер, оказывает токсичное действие на ребёнка, разносится дальше по всему организму. Опасно для почек, других органов выделительной системы. В первом триместре алкоголь способен спровоцировать цитотоксический эффект, что провоцирует гибель нерождённого ребёнка. Поэтому многие женщины, не подозревающие о беременности, выпивают и теряют плод. Даже бокал шампанского способен вызвать подобный эффект.





Какие дефекты возможны, если женщина во время беременности выпивает? Рассмотрим врождённые физические и психологические проблемы:





Мозговые аномалии, расстройства, связанные с центральной нервной системой;

Дефицит веса и роста;

Особенности строения лица, черепа;

Аномалии суставов, врождённые пороки сердца;

Аномалии наружных половых органов, нарушения тонкой моторики.





Как быть?





В первые недели после зачатия не все женщины знают о беременности. До осознания может пройти несколько дней и даже месяцев. Периодически женщина может пропустить бокал вина или более крепкого напитка в привычном режиме. Если пара планирует ребенка, то лучшее вообще отказаться от алкоголя на время попыток забеременеть. Иначе после зачатия спиртное способно помешать имплантации зародыша к стенке матки, привести к прерыванию беременности.





Во время беременности разрешительно употребление безалкогольных напитков. Их употребление не вредит развитию плода.





Кормящим матерям лучше также ограничить употребление алкоголя или отказаться вовсе. До 6 месяцев ребенка следует кормить грудным молоком, постепенно вводя продукты питания. Стоит придерживаться нормы и не перебарщивать с алкоголем, чтобы не навредить здоровью ребёнка.