Муж мешает роженице и другие мифы о партнёрских родах





В жизни женщины рождение ребёнка — важное событие. Некоторые дамы хотят видеть рядом любимых людей — супруга, маму, сестру или другого значимого для себя человека. Стремление разделить радость рождения и получить поддержку родных естественно. Хотя в обществе немало противников партнёрских родов, руководствуются определенными причинами, по которым посещать родзал не советуют посторонним людям.





Рождается множество мифов о партнёрских родах. Сегодня MedikForum.ru развеет самые популярные из них.





Миф 1: муж при родах только мешает женщине





Близкие люди во время родов, считается, поддерживают женщину, помогают, облегчая непростое психологическое состояние женщины. Супруг, мама, подруга способны оказать поддержку, хотя многие полагают, что присутствующие в родильном зале посторонние будут мешать. Процесс всецело поглощает представительницу слабого пола, помешать ей в подобный момент невозможно. Разве истериками и неадекватным поведением, что утяжелит состояние роженицы. Поэтому необходимо идти осознанно, готовиться, чтобы увиденное не застало врасплох.





Миф 2: партнёр на родах раздражает медиков





Партнёрские роды — ответственное решение, которое поддерживается медицинским персоналом больниц. Специалисты должны проинструктировать партнёра о поведении в роддоме, предупредить, что предстоит увидеть и услышать. Многое зависит от восприимчивости человека. Медики готовы к осложнениям в поведении партнёра. По словам мам, решившихся на партнёрские роды, присутствие родственника помогает медикам. Так женщина меньше нервничает, правильнее исполняет указания акушеров. Да и присутствие постороннего порой заставляет гинекологов работать ответственнее.





Миф 3: муж не может присутствовать при кесаревом сечении





Партнёрские роды при кесаревом сечении вероятны. Операция проводится под эпидуральной анестезией — роженица находится в сознании, поддержка близких будет важна. Партнёр находится ширмой, чтобы познакомиться с новорождённым, взять на руки, когда разрез на животе роженицы зашит. Интересно: новорождённого нужно как можно быстрее подвергнуть кожному контакту с близким. Под общим наркозом это нереально, поэтому присутствие мужа решит данную дилемму.





Миф 4: муж должен знать, как страдает роженица





Мужчина часто считается виновником состояния роженицы. Благодаря ему она находится в родильном зале и страдает ради рождения общего ребёнка. Поэтому муж должен страдать вместе с женой. Психологи уверяют, что это не так: наблюдать за стрессом, страданиями, болью родственника вредно, ухудшает психологический климат в семье. Если муж не осознаёт всей важности, серьёзности беременности, то присутствие на партнёрских родах не изменит его восприятие, а только навредит. При внимательности друг к другу, привязанности и взаимном уважении партнёрские роды станут укреплением союза.





Миф 5: муж охладеет к жене после партнёрских родов





Опасение, что муж не будет испытывает к ней былой страсти после увиденного в процессе, присуще многим будущим матерям, которые отказываются от подобной процедуры. Натуралистичность пугает, не спорим. На деле мужчине не разрешают смотреть на происходящее «там»: он должен стоить у изголовья жены, поддерживать её и не видеть физиологических процессов в красках.