Пониженное давление: причины гипотонии, методы борьбы

Пониженное давление обычно преследует представительниц слабого пола. Считается, симптомы подобного диагноза гораздо проще, чем при повышенном давлении. Так ли это? Разберём причины пониженного давления, методы борьбы и опасность гипотонии.





Причины гипотонии





Гипотоников в нашем мире немало. Люди обычно испытывают головокружение, слабость, быструю утомляемость. Пониженным давление считается при верхней границе ниже 90, а нижней — меньше 60 мм рт. столба. В норме давление составляет 120/80 мм рт.ст.





К причинам гипотонии относят снижение сердечного выброса, вялый тонус сосудов, сильную кровопотерю, острый панкреатит, алкогольную интоксикацию, рвоту, диарею, обезвоживание. Нередко пониженное давление образуется из-за повышенных физических нагрузок, у спортсменов, новичков, перестаравшихся в спортзале. Снижение давления, полагают медики, является защитной функцией организма.





Гипотоник может стать гипертоником. Это объясняется снижением эластичности кровеносных сосудов. Важно следить за показателями после 40 лет, так как изменения происходят не в один день. С гипотонией обычно сталкиваются молодые люди, к среднему возрасту проблема способна перерасти в гипертонию. Интересно, что лекарств, стабилизирующих пониженное давление, мало. Речь тут идёт больше о повышении тонуса стенок кровеносных сосудов.





Как бороться с гипотонией





Резкое падение давление часто сопровождается обмороком или пограничным к нему состоянием. В такой ситуации рекомендуется выпить кофе, чай, коньяк. Это ошибочное мнение, будто данные напитки помогут привести показатели в норму. Лучшим средством от пониженного давления станет обычная вода, так как обычно показатель падает из-за обезвоживания.





Необходимо уложить пациента так, чтобы ноги располагались выше головы. Эта мера позволит обеспечить приток крови к мозгу. Нельзя принимать нитроглицерин, который ещё больше понизит давление.





Если спросить у большинства людей без медицинского образования, как помочь гипотонику в критической ситуации (когда резко упало давление, человек упал в обморок или на грани), многие порекомендуют выпить кофе, чай или даже коньяк. А еще положить под язык нитроглицерин. Другие спазмолитики будут действовать таким же образом.





Соль повышает давление. Не станет лишним съесть солёный огурчик, квашеную капусту, рыбу. Полезно тренировать сосуды, укреплять их. Для этого отлично подойдут контрастный душ, баня, физические нагрузки. Прогулки на свежем воздухе и качественный сон на протяжении 8-9 часов позволит улучшить состояние. При первых признаках скорого обморока (слабости, потемнении в глазах) необходимо сесть и опустить голову между колен вниз, равномерно дышать, чтобы привести в норму состояние.