19-03-2020 07:56 - Как убираться в доме, чтобы предотвратить распространение коронавируса и других инфекций19-03-2020 06:30 - Защита от коронавируса. Промывание носа соленой водой и другие мифы19-03-2020 06:00 - Заболевшая COVID-19 врач назвала три простых средства, которые помогли выздороветь19-03-2020 05:30 - Коронавирус на разных поверхностях. Немецкий вирусолог указал на их реальную и мнимую опасность19-03-2020 04:30 - Covid-19. Британский врач дал 8 советов, которым нужно следовать при самоизоляции19-03-2020 01:58 - Разработчик теста на коронавирус рассказал, почему в РФ мало людей заразились COVID-1919-03-2020 01:42 - Украинский депутат заболел коронавирусом19-03-2020 01:34 - Алкоголь и коронавирус понятия не совместимые19-03-2020 01:26 - Китайские ученые нашли новое эффективное лекарство против коронавируса19-03-2020 01:11 - ВОЗ оценила готовность России к росту числа заболевших коронавирусом18-03-2020 22:17 - Специалист НИИ гриппа назвал примерный срок окончания эпидемии коронавируса в России18-03-2020 21:10 - С проявлением коронавируса схож сердечный приступ: как их различить?18-03-2020 20:28 - Эпидемию COVID-19 могут победить. Открыто антитело, блокирующее вирус18-03-2020 20:13 - Названа группа крови, наиболее подверженная COVID-1918-03-2020 20:02 - Коронавирусом заражены 1 000 000 человек? Имитационное исследование в Science

Ученые обнаружили клетки мозга, связанные с болезнью Альцгеймера и аутизмом

Ученые обнаружили новые данные о коре головного мозга
Ученые из Института Сенгера, Института исследований стволовых клеток при Университете Кембриджа и их коллеги пришли к новому пониманию архитектуры мозга.

Исследователи обнаружили, что клетки в коре головного мозга мышей, называемые астроцитами, разнообразнее, чем считалось ранее.

Опубликованное в журнале Nature Neuroscience исследование является самым глубоким из имеющихся, оно может изменить взгляд специалистов на мозг и роль таких клеток, как астроциты. Эти знания будут иметь значение для изучения неврологических расстройств, таких как болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и аутизм.

Команда обнаружила, что астроциты не являются однородными, как считалось ранее, а принимают различные молекулярные формы в зависимости от их расположения в коре головного мозга. Они обнаружили, что астроциты также расположены в несколько слоев, но границы их не идентичны слоям нейронов. Вместо этого слои астроцитов имеют менее четко очерченные края и перекрывают слои нейронов.

«Это исследование показывает, что архитектура коры головного мозга сложнее, чем считалось ранее. Это поможет нам понять, как именно работают астроциты в вопросе нейродегенеративных заболеваний людей», - рассказывает профессор Дэвид Рович, старший автор исследования и глава педиатрии в Кембриджском университете.
Теги : болезнь Альцгеймера, аутизм, головной мозг
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Ученые нашли способ избавить людей от облысения, но есть одна проблема
Как убираться в доме, чтобы предотвратить распространение коронавируса и других инфекций
Недостаток белка MCL1 может быть связан с колоректальным раком