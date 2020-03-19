Ученые обнаружили клетки мозга, связанные с болезнью Альцгеймера и аутизмом

«Это исследование показывает, что архитектура коры головного мозга сложнее, чем считалось ранее. Это поможет нам понять, как именно работают астроциты в вопросе нейродегенеративных заболеваний людей», - рассказывает профессор Дэвид Рович, старший автор исследования и глава педиатрии в Кембриджском университете.

Ученые из Института Сенгера, Института исследований стволовых клеток при Университете Кембриджа и их коллеги пришли к новому пониманию архитектуры мозга.Исследователи обнаружили, что клетки в коре головного мозга мышей, называемые астроцитами, разнообразнее, чем считалось ранее.Опубликованное в журнале Nature Neuroscience исследование является самым глубоким из имеющихся, оно может изменить взгляд специалистов на мозг и роль таких клеток, как астроциты. Эти знания будут иметь значение для изучения неврологических расстройств, таких как болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и аутизм.Команда обнаружила, что астроциты не являются однородными, как считалось ранее, а принимают различные молекулярные формы в зависимости от их расположения в коре головного мозга. Они обнаружили, что астроциты также расположены в несколько слоев, но границы их не идентичны слоям нейронов. Вместо этого слои астроцитов имеют менее четко очерченные края и перекрывают слои нейронов.