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Ученые установили, что ведет к смерти при заражении коронавирусом

смерть пациента

Чтобы установить, какие обстоятельства ведут к смерти людей при заражении коронавирусом, китайские ученые изучили данные 191 тяжелобольного пациента в Ухане, из которых 54 человека скончались от последствий спровоцированной им легочной инфекции.

Как сообщает MedikForum.ru, заражение новым коронавирусом (Sars-CoV-2) сравнительно легко переносится 80 процентами пострадавших. Палитра симптомов варьируется от едва заметных болей в горле до сильной гриппоподобной инфекции с лихорадкой. Эти пациенты выздоравливают самостоятельно, в домашних условиях без специальной медицинской помощи.

У 20 процентов зараженных вирус «застревает» в легких и вызывают воспаление, которое требует врачебного вмешательства. В наиболее тяжелых случаях заболевшие нуждаются в применении интенсивной терапии с использованием ИВЛ. При этом возраст и ранее существовавшие болезни являются самыми большими факторами риска смерти.

«Многие умершие относятся к возрастной группе старше 60 лет. Риск смерти для людей старше 80 лет составляет 25 процентов», - информирует издание Focus.

Наиболее распространенным осложнением, ведущим к смерти при заражении коронавирусом, является пневмония, отмечают специалисты. Для коронавирусной пневмонии характерно сразу двустороннее развитие, охватывающее весь орган. Легкие перестают обеспечивать организм достаточным количеством кислорода. В результате органы, которые не снабжаются кислородом в нужной мере, перестают работать. Таким образом, люди умирают от отказа органов и жизненно важных систем.

«Смертельная пневмония, к которой ведет заражение коронавирусом, похожа на медленное утопление», - сравнили врачи.

Китайские ученые, анализировавшие течение инфекции у 191 тяжелобольного пациента, установили: среди скончавшихся смерть наступала в среднем на 19-й день после появления первых симптомов. Средний возраст умерших составлял 69 лет.

«У всех 54 человек, которые умерли, в дополнение к симптомам коронавируса развился сепсис, 38 из них перенесли септический шок. Однако фактическими причинами смерти чаще всего становились остановка дыхания и острая легочная недостаточность. За этим следовала остановка сердца», - рассказали специалисты.

Примечательно, что связь между коронавирусом и осложнениями в работе сердца наблюдалась у пациентов и 8 лет назад, когда произошла вспышка MERS. В этот раз ученые установили, что у некоторых людей, заразившихся новым коронавирусом, в виде первых симптомов также возникали не респираторные осложнения, а сердечно-сосудистые отклонения, такие как сердцебиение и стеснение в груди.

«Сердце может болеть даже у тех инфицированных людей, у которых прежде не было с ним проблем. Чуть менее 12 процентов китайских пациентов, которые умерли от COVID-19, испытали серьезное повреждение или остановку сердца, находясь в больнице, хотя ранее не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями», - заявили исследователи.

Они подчеркивают: люди с имеющимися сердечными нарушениями особенно сильно подвержены риску смерти при заражении коронавирусом.

«COVID-19 создает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это бремя может стать слишком тяжелым для людей с сердечной недостаточностью,  ишемической болезнью», - предостерегли ученые.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ранним симптомом коронавирусной инфекции может стать состояние, напоминающее пищевое отравление.
Теги : коронавирус
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