Ученые установили, что ведет к смерти при заражении коронавирусом

«Многие умершие относятся к возрастной группе старше 60 лет. Риск смерти для людей старше 80 лет составляет 25 процентов», - информирует издание Focus.

«Смертельная пневмония, к которой ведет заражение коронавирусом, похожа на медленное утопление», - сравнили врачи.

«У всех 54 человек, которые умерли, в дополнение к симптомам коронавируса развился сепсис, 38 из них перенесли септический шок. Однако фактическими причинами смерти чаще всего становились остановка дыхания и острая легочная недостаточность. За этим следовала остановка сердца», - рассказали специалисты.

«Сердце может болеть даже у тех инфицированных людей, у которых прежде не было с ним проблем. Чуть менее 12 процентов китайских пациентов, которые умерли от COVID-19, испытали серьезное повреждение или остановку сердца, находясь в больнице, хотя ранее не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями», - заявили исследователи.

«COVID-19 создает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это бремя может стать слишком тяжелым для людей с сердечной недостаточностью, ишемической болезнью», - предостерегли ученые.