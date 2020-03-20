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Психологи узнали, кто обычно виновен в разрушении брака

Женщины чаще мужчин разрушают чужие браки

Результаты последних исследований показывают, что женщины часто выступают "разлучницами", покушаясь на семейное благополучие знакомых пар. Мужчинам напротив - не свойственно отбивать партнерш у других представителей сильного пола. Об этом заявили психологи из Университета Миссури.

Ученые и психологи уже давно знают особенность мужского мышления. Здоровый мужчина рассматривает всех окружающих его женщин, которые не имеют с ним родственных связей, в качестве потенциальных сексуальных партнерш. Но психологам из Университета Миссури удалось доказать, что это правило перестает действовать, когда мужчина общается с женой или девушкой своего друга или знакомого. Исследователями фиксировались резкие падения уровня тестостерона в организме мужчин в этот момент.

"Именно дружеские связи помогали людям строить сообщества, племена, а позднее, и целые государства. Мужчину, который посягнул на жену своего друга, считали во все времена предателем. Предательство в свою очередь порождало междоусобицу, в результате чего общество становилось уязвимым и нестабильным, и часто вовсе прекращало свое существование", - утверждают психологи.
Теги : брак, отношения, мужчины и женщины, психология
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