Психологи узнали, кто обычно виновен в разрушении брака

"Именно дружеские связи помогали людям строить сообщества, племена, а позднее, и целые государства. Мужчину, который посягнул на жену своего друга, считали во все времена предателем. Предательство в свою очередь порождало междоусобицу, в результате чего общество становилось уязвимым и нестабильным, и часто вовсе прекращало свое существование", - утверждают психологи.

Ученые и психологи уже давно знают особенность мужского мышления. Здоровый мужчина рассматривает всех окружающих его женщин, которые не имеют с ним родственных связей, в качестве потенциальных сексуальных партнерш. Но психологам из Университета Миссури удалось доказать, что это правило перестает действовать, когда мужчина общается с женой или девушкой своего друга или знакомого. Исследователями фиксировались резкие падения уровня тестостерона в организме мужчин в этот момент.