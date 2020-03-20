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Определены пять стадий любовных отношений

Пять стадий любовных отношений

Исследователи давно заметили, что зарождение любовных отношений между людьми протекает про одинаковому сценарию. Недавно международная группа ученых выделила пять фаз, которые проходят влюбленные люди.

Первую фазу они назвали "бабочки в животе". Она отличается отличается сильным увлечением партнером и сексуальным влечением. Почти треть людей, проходивших через эту фазу, сбрасывали вес. Это объясняется тем, что у людей увеличивается уровень гормонов в организме. У мужчин - тестостерона, а у женщин - эстрогена.

Вторая стадия носит название "становление". Партнеры начинают узнавать друг друга ближе и думают только об отношениях. Эта стадия отличается выделением моноаминов, эффект которых схож с наркотическими веществами. Они дают приливы сильного удовольствия и учащают сердцебиение.

Третья стадия - "ассимиляция". Она преимущественно связана с негативными ощущениями и даже стрессом, поскольку люди начинают сомневаться в "правильности" отношений. Эта стадия требует, чтобы человек смог впустить вторую половинку в свою жизнь и позволить ей ассимилироваться.

Четвертая стадия требует от влюбленных честности. Они должны предстать друг перед другом в своём истинном облике. Здесь должны проявиться все преимущества и недостатки партнера. Эта стадия также обычно приносит стресс.

К последней стадии могут прийти только те, кто преодолел все предыдущие состояния. Она характеризуется близостью и доверием. Связь между партнерами усиливается благодаря гормону вазопрессину, который также вырабатывается при оргазме.
Теги : отношения, любовь, стресс
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