Определены пять стадий любовных отношений

Первую фазу они назвали "бабочки в животе". Она отличается отличается сильным увлечением партнером и сексуальным влечением. Почти треть людей, проходивших через эту фазу, сбрасывали вес. Это объясняется тем, что у людей увеличивается уровень гормонов в организме. У мужчин - тестостерона, а у женщин - эстрогена.Вторая стадия носит название "становление". Партнеры начинают узнавать друг друга ближе и думают только об отношениях. Эта стадия отличается выделением моноаминов, эффект которых схож с наркотическими веществами. Они дают приливы сильного удовольствия и учащают сердцебиение.Третья стадия - "ассимиляция". Она преимущественно связана с негативными ощущениями и даже стрессом, поскольку люди начинают сомневаться в "правильности" отношений. Эта стадия требует, чтобы человек смог впустить вторую половинку в свою жизнь и позволить ей ассимилироваться.Четвертая стадия требует от влюбленных честности. Они должны предстать друг перед другом в своём истинном облике. Здесь должны проявиться все преимущества и недостатки партнера. Эта стадия также обычно приносит стресс.К последней стадии могут прийти только те, кто преодолел все предыдущие состояния. Она характеризуется близостью и доверием. Связь между партнерами усиливается благодаря гормону вазопрессину, который также вырабатывается при оргазме.