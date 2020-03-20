Три признака, что перед вами психопат

Первый признак - это часто употребление "задумчивого мычания", вроде "м-м-м" или "а-а-а". У таких людей очень часто обнаруживают различные психосоматические расстройства, поэтому психологи рекомендуют общаться с ними с особой осторожностью.Второй признак - зацикленность на каких-либо вещах, событиях или людях. Возможно, в вашем окружении есть человек, который часто вспоминает о каких-то людях или событиях в своей жизни, а потом долго об этом рассуждает. Это тоже свидетельствует о психологических нарушениях.Третий признак - эмоциональная стабильность. Иногда человек может рассказывать о страшных вещах и если они не вызывают у него никаких эмоциональных реакций, то это отклонение от нормы.