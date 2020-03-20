20-03-2020 03:32 - В итальянских госпиталях сложилась критическая ситуация20-03-2020 02:18 - Не отпуск: далеко не все понимают, что такое домашний карантин20-03-2020 02:09 - Украинские врачи сбежали от мужчины, который пожаловался на коронавирус20-03-2020 01:56 - Ослабленная иммунная система. Насколько опасен коронавирус, если у вас простуда?20-03-2020 01:41 - Количество россиян, опасающихся коронавируса, увеличилось20-03-2020 01:25 - Как самому изготовить медицинскую маску20-03-2020 01:18 - Врач рассказал, какую ошибку допустила погибшая пациентка с коронавирусом20-03-2020 00:07 - Фавипиравир и хлорохин могут стать первыми лекарствами от COVID-1919-03-2020 22:57 - Диетолог Минздрава призвал россиян меньше есть во время самоизоляции19-03-2020 22:51 - Питье воды улучшает способность организма бороться с коронавирусом19-03-2020 20:33 - Инфекционист из Британии сообщил «железный» способ от нового коронавируса19-03-2020 20:15 - Врачи назвали общую черту жертв коронавируса19-03-2020 18:49 - В Ростовской области резко увеличилось число жителей, заподозренных в коронавирусе19-03-2020 18:48 - Жителей Петербурга попросили отложить женитьбу до конца апреля19-03-2020 17:37 - Коронавирус COVID-19: что должны делать люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями

Три признака, что перед вами психопат

Признаки психопата

Многие люди обладают некоторыми психологическими расстройствами. Чтобы обезопасить себя от их проявление необходимо научиться идентифицировать таких людей. Такие психи могут вести себя как вполне адекватные люди, но психологи Корнельского университета смогли выделить черты, которые присущи всем психически больным.

Первый признак - это часто употребление "задумчивого мычания", вроде "м-м-м" или "а-а-а". У таких людей очень часто обнаруживают различные психосоматические расстройства, поэтому психологи рекомендуют общаться с ними с особой осторожностью.

Второй признак - зацикленность на каких-либо вещах, событиях или людях. Возможно, в вашем окружении есть человек, который часто вспоминает о каких-то людях или событиях в своей жизни, а потом долго об этом рассуждает. Это тоже свидетельствует о психологических нарушениях.

Третий признак - эмоциональная стабильность. Иногда человек может рассказывать о страшных вещах и если они не вызывают у него никаких эмоциональных реакций, то это отклонение от нормы.
Теги : психологические расстройства
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Опубликованы причины, по которым могут чесаться уши
В итальянских госпиталях сложилась критическая ситуация
Три признака, что перед вами психопат