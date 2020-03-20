Три признака, что перед вами психопат
Многие люди обладают некоторыми психологическими расстройствами. Чтобы обезопасить себя от их проявление необходимо научиться идентифицировать таких людей. Такие психи могут вести себя как вполне адекватные люди, но психологи Корнельского университета смогли выделить черты, которые присущи всем психически больным.
Первый признак - это часто употребление "задумчивого мычания", вроде "м-м-м" или "а-а-а". У таких людей очень часто обнаруживают различные психосоматические расстройства, поэтому психологи рекомендуют общаться с ними с особой осторожностью.
Второй признак - зацикленность на каких-либо вещах, событиях или людях. Возможно, в вашем окружении есть человек, который часто вспоминает о каких-то людях или событиях в своей жизни, а потом долго об этом рассуждает. Это тоже свидетельствует о психологических нарушениях.
Третий признак - эмоциональная стабильность. Иногда человек может рассказывать о страшных вещах и если они не вызывают у него никаких эмоциональных реакций, то это отклонение от нормы.
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