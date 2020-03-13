Коронавирус перешел в новую фазу и начал заражать бесконтактно
В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заболевания.
Первый случай спорадического заражения человека коронавирусом COVID-19 зарегистрирован в Малайзии. Вирус был выявлен у пациента во время проведения массового анализа шестисот образцов биомассы людей с симптомами респираторных заболеваний и гриппа. Об этом сообщил Минздрав страны.
Термин «спорадическая заболеваемость», по определению медицинской энциклопедии, происходит от греческого sporadikos — «рассеянный», «отдельный». Им обозначают заболевания, который проявляются в виде единичных случаев и не зависят от контактов пациента.
В данном случае мужчина, у которого выявлено спорадическое заражение коронавирусом на территории Малайзии, не был за границей и не общался с людьми, у которых был диагностирован COVID-19.
И хотя пациент утверждает, что не знает, когда и от кого мог заразиться, Минздрав Малайзии проводит расследование с целью выяснить источник возникновения инфекции.
По мнению специалистов, если утверждения больного верны, и он действительно не контактировал с носителем вируса, это может свидетельствовать о том, что инфекция перешла в третью фазу распространения, когда уже не требуется близкий контакт с заболевшим. А это значит, что все предпринимаемые меры по защите от проникновения вируса не могут гарантировать безопасность.
В Малайзии, по данным министерства здравоохранения, за все время эпидемии заразились 149 человек. Из них 26 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.
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