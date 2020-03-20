Противомалярийные препараты возможно будут рекомендованы для лечения коронавируса





Исследование эффективности

«Я просто выполняю свой долг, и я рад видеть, что сейчас восемь или девять стран рекомендуют лечение хлорохином для пациентов с этим новым коронавирусом», - сказал он.

«Это небольшое количество пациентов, но если результаты окажутся правильными, это, похоже, действительно уменьшит вирусную нагрузку инфицированных пациентов»,.