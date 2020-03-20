Противомалярийные препараты возможно будут рекомендованы для лечения коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил после обнадеживающих результатов во Франции и Китае, что США быстро отслеживают применение противомалярийных препаратов для лечения нового коронавируса. Если данные подтвердятся, то, возможно, в протоколы лечения коронавируса противомалярийные препараты будут включены во всем мире.
Хлорохин и гидроксихлорохин одобрены в большинстве стран для лечения малярии, волчанки и ревматоидного артрита. Они являются синтетическими формами хинина, который встречаются в коре хинных деревьев Латинской Америки и использовался для лечения малярии на протяжении веков.
Некоторые представители научного сообщества предупреждают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать, что они действительно работают и безопасны для лечения коронавируса COVID-19.
Французский производитель лекарств "Санофи" заявил в среду, что готов предложить французскому правительству миллионы доз гидроксихлорохина, проданных под его торговой маркой Плакенил, в свете "многообещающего исследования, проведенного ученым Дидье Раултом из Средиземноморской инфекции IHU в Марселе".
Исследование эффективностиУченый сообщил, что после лечения 24 пациентов в течение шести дней плаквенилом, вирус остался только у четверти больных. Исследование еще не было рецензировано или опубликовано, и Рауль подвергся критике со стороны ученых и чиновников во Франции за то, что он потенциально породил ложные надежды.
«Я просто выполняю свой долг, и я рад видеть, что сейчас восемь или девять стран рекомендуют лечение хлорохином для пациентов с этим новым коронавирусом», - сказал он.Несколько клинических испытаний проводятся в Китае, где власти объявили о положительных результатах, но еще не опубликовали данные.
Карин Ле Рош, профессор клеточной биологии в Университете Калифорнии Риверсайд, сказала, что воодушевлена исследованием противомалярийный препаратов во Франции и Китае.
«Это небольшое количество пациентов, но если результаты окажутся правильными, это, похоже, действительно уменьшит вирусную нагрузку инфицированных пациентов»,.
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