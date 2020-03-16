Озадаченный Лукашенко предложил оригинальный способ лечения коронавируса
Президент Белоруссии призвал садиться на трактор, а не поддаваться панике.
Александр Лукашенко считает, что в мире совершенно зря подняли панику из-за пандемии коронавируса. Об этом президент Белоруссии заявил на совещании с правительством.
По его мнению, народ должен работать, а не паниковать. За занятостью своих граждан руководитель государства следит по теле передачам. «Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!» — заявил Лукашенко.
Он уверен в стойкости своего народа и считает, что он многое уже переживал, переживет и этот вирус.
Первый случай попадания коронавируса в Белоруссию был выявлен у иранского студента еще в конце февраля. Сейчас, по данным белорусского Минздрава, в республике подтверждено 27 случаев заражения COVID-19. В России, по информации оперативного штаба, число заболевших составило 93 человека. Лукашенко по этому поводу высказался, что Россия «полыхает от вируса», в то время, как в самой Белоруссии все «относительно нормально.
При этом президент республики возмущен решением российских властей закрыть границу между двумя дружественными странами. Лукашенко считает, что это подорвет экономику и настаивает на личных переговорах с Владимиром Путиным, чтобы восстановить прерванное сообщение.
Он считает, что в Кремле не подумали о последствиях, и следовало бы «родной России» совместными усилиями организовать помощь на общих рубежах, а не отрезать от себя братьев по крови.
В китайском Ухане ранее придумали для лечения зараженных пациентов переливать плазму выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19 .
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