Фавипиравир и хлорохин могут стать первыми лекарствами от COVID-19
Первоначальные результаты испытаний показывают, что некоторые лекарства десятилетней давности могут быть эффективными в борьбе с инфекцией COVID-19, вызываемой новым коронавирусом. Речь, в частности, идет о препаратах фавипиравир и хлорохин.
Как сообщает MedikForum.ru, пандемия коронавируса стала катализатором в деле разработки вакцин и лекарств от провоцируемой им легочной инфекции COVID-19, котоая уже унесла жизни более 9 тысяч человек. Фавипиравир, (лекарство для лечения гриппа) и противомалярийный препарат хлорохин продемонстрировали в лечении смертоносной инфекции многообещающие результаты, информирует издание Times Now.
Напомним, что в настоящее время не существует лекарств от COVID-19. Помимо активных разработок вакцин ученые также изучают свойства уже известных лекарств, чтобы определить, могут ли они помочь в лечении этого заболевания. Судя по имеющимся данным, фавипиравир и хлорохин могут стать первыми лекарствами от COVID-19 массового использования.
Что о них известно?
Фавипиравир – противовирусный препарат, разработанный в Японии и одобренный для клинического использования в в 2014 году. Он является первым одобренным препаратом для лечения инфекции нового коронавирусом в Китае. Было показано, что это лекарство может помочь пациентам COVID-19 выздороветь с минимальными побочными эффектами. Результаты клинических испытаний, в которых приняли участие 340 китайских пациентов с коронавирусом в Ухане и Шэньчжэне, показали, что фавипиравир может быть эффективен для снижения продолжительности коронавирусной болезни, а также для улучшения состояния легких: это произошло у 91% пациентов, которые его получали.
Хлорохин является синтетической формой хинина, используется для лечения малярии с 1940-х годов. Недавнее строго контролируемое клиническое испытание во Франции показало, что все пациенты, которые получали комбинацию гидроксихлорохина и азитромицина, были вирусологически излечены в течение 6 дней после начала терапии. В руководствах Китая и Южной Кореи сообщается, что гидроксихлорохин и хлорохин являются эффективными противовирусными терапевтическими средствами лечения нового коронавируса.
Президент Дональд Трамп в четверг на брифинге для прессы заявил, что американский регулятор лекарств одобрил использование противомалярийного препарата хлорохина для лечения инфекции, вызываемой новым коронавирусом.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными было открыто антитело, блокирующее вирус.
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