20-03-2020 00:07 - Фавипиравир и хлорохин могут стать первыми лекарствами от COVID-1919-03-2020 22:57 - Диетолог Минздрава призвал россиян меньше есть во время самоизоляции19-03-2020 22:51 - Питье воды улучшает способность организма бороться с коронавирусом19-03-2020 20:33 - Инфекционист из Британии сообщил «железный» способ от нового коронавируса19-03-2020 20:15 - Врачи назвали общую черту жертв коронавируса19-03-2020 18:49 - В Ростовской области резко увеличилось число жителей, заподозренных в коронавирусе19-03-2020 18:48 - Жителей Петербурга попросили отложить женитьбу до конца апреля19-03-2020 17:37 - Коронавирус COVID-19: что должны делать люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями19-03-2020 17:26 - В Россию привезли еще 52 случая коронавируса19-03-2020 17:08 - Мы все обречены переболеть коронавирусом19-03-2020 15:47 - Доктор Мясников сообщил, когда закончится пандемия коронавируса в России19-03-2020 15:08 - В России открыта горячая линия по коронавирусу для пожилых людей19-03-2020 14:47 - Назван неожиданный ранний симптом заражения коронавирусом, связанный с пищеварением19-03-2020 14:44 - Медики объяснили, можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных19-03-2020 14:40 - Роспотребнадзор Петербурга рассказал о правилах домашнего карантина из-за коронавируса

Фавипиравир и хлорохин могут стать первыми лекарствами от COVID-19

лекарство

Первоначальные результаты испытаний показывают, что некоторые лекарства десятилетней давности могут быть эффективными в борьбе с инфекцией COVID-19, вызываемой новым коронавирусом. Речь, в частности, идет о препаратах фавипиравир и хлорохин.

Как сообщает MedikForum.ru, пандемия коронавируса стала катализатором в деле разработки вакцин и лекарств от провоцируемой им легочной инфекции COVID-19, котоая уже унесла жизни более 9 тысяч человек. Фавипиравир, (лекарство для лечения гриппа) и противомалярийный препарат хлорохин продемонстрировали в лечении смертоносной инфекции многообещающие результаты, информирует издание Times Now.

Напомним, что в настоящее время не существует лекарств от COVID-19. Помимо активных разработок вакцин ученые также изучают свойства уже известных лекарств, чтобы определить, могут ли они помочь в лечении этого заболевания. Судя по имеющимся данным, фавипиравир и хлорохин могут стать первыми лекарствами от COVID-19 массового использования.

Что о них известно?

Фавипиравир – противовирусный препарат, разработанный в Японии и одобренный для клинического использования в в 2014 году. Он является первым одобренным препаратом для лечения инфекции нового коронавирусом в Китае. Было показано, что это лекарство может помочь пациентам COVID-19 выздороветь с минимальными побочными эффектами. Результаты клинических испытаний, в которых приняли участие 340 китайских пациентов с коронавирусом в Ухане и Шэньчжэне, показали, что фавипиравир может быть эффективен для снижения продолжительности коронавирусной болезни, а также для улучшения состояния легких: это произошло у 91% пациентов, которые его получали.

Хлорохин является синтетической формой хинина, используется для лечения малярии с 1940-х годов. Недавнее строго контролируемое клиническое испытание во Франции показало, что все пациенты, которые получали комбинацию гидроксихлорохина и азитромицина, были вирусологически излечены в течение 6 дней после  начала терапии. В руководствах Китая и Южной Кореи сообщается, что гидроксихлорохин и хлорохин являются эффективными противовирусными терапевтическими средствами лечения нового коронавируса.

Президент Дональд Трамп в четверг на брифинге для прессы заявил, что американский регулятор лекарств одобрил использование противомалярийного препарата хлорохина для лечения инфекции, вызываемой новым коронавирусом.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными было открыто антитело, блокирующее вирус.
Теги : коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Оксана Самойлова назвала месяц после рождения сына «худшим в жизни»
Фавипиравир и хлорохин могут стать первыми лекарствами от COVID-19
46-летняя Мария Миронова поделилась главным рецептом красоты и молодости