В Ростове-на-Дону из головы двухлетнего малыша извлекли металлический стержень
Часть от игрушечной машинки пробила череп и находилась всего в миллиметре от важной части головного мозга.
Врачи БСМП Ростова-на-Дону спасли жизнь двухлетнему мальчику, упавшему во время игры на лежащие на полу игрушки. Ребенок ударился затылком, и когда находившиеся рядом взрослые подняли его, они увидели торчащий из головы ребенка металлическую ось от машинки, к которой крепятся колеса. Тут же вызванная скорая доставила пострадавшего в ГБСМП.
Позже врачи рассказали, что штырь пробил кость черепа в том месте, где расположен большой венозный синус. По результатам компьютерной томографии, конец металлического стержня находился в проекции синуса.
В ходе операции стало понятно, что маленькому пациенту очень повезло, до важной части головного мозга металлический стержень был всего в миллиметре. За жизнь ребенка боролась бригада медиков из шести человек.
В ГБСМП сообщили, что операция прошла успешно, и сейчас маленькому ростовчанину ничто не угрожает, но ребенок все еще остается под врачебным наблюдением.
Синусы твердой мозговой оболочки — венозные коллекторы, расположенные между листками твердой мозговой оболочки. Из синусов кровь поступает во внутренние яремные вены.
МедикФорум писал, что ранее 25-летний мужчина чудом избежал смерти после падения лицом на металлический прут, который проткнул его голову насквозь. Врачи до сих пор поражаются, каким образом этот прут не задел мозг и ключевые артерии, что неминуемо привело бы молодого строителя к смерти. Стержень вошёл через щеку и вышел с задней части головы, так что для его удаления потребовалась сложная хирургическая операция. Проводившие ее хирурги впоследствии признались, что их пациент был буквально в нескольких миллиметрах от своей смерти.
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