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Россиянке удалили опухоль размером с футбольный мяч

хирургическая операция

Уникальную операция провели врачи в Новом Уренгое. Они удалили гигантскую опухоль пенсионерке, которая образовалась у нее брюшной полости.

Сообщается, что помимо огромной опухоли у пациентки развился диабет, ишемическая болезнь сердца. Кроме того, она перенесла инсульт. Именно по этим причинам несколько клиник ранее отказали ей в операции. Спасая жизнь женщине, семья приняла решение привезти ее в больницу Нового Уренгоя. Здешние врачи решились на сложную операцию.

Пенсионерку положили в стационар и там компенсировали сахарный диабет, после чего привели в норму ее кровяное давление. Затем пожилую россиянку перевели в онкологическое отделение, чтобы исключить риски сопутствующей патологии. После этих процедур женщина была, наконец, прооперирована. Врачи удалили огромную опухоль  в течение нескольких часов.
Теги : опухоль, Новый Уренгой, хирурги, онкология, хирургическая операция
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Немецкие вирусологи назвали новые симптомы коронавируса
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Россиянке удалили опухоль размером с футбольный мяч