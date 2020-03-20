Россиянке удалили опухоль размером с футбольный мяч

Уникальную операция провели врачи в Новом Уренгое. Они удалили гигантскую опухоль пенсионерке, которая образовалась у нее брюшной полости.Сообщается, что помимо огромной опухоли у пациентки развился диабет, ишемическая болезнь сердца. Кроме того, она перенесла инсульт. Именно по этим причинам несколько клиник ранее отказали ей в операции. Спасая жизнь женщине, семья приняла решение привезти ее в больницу Нового Уренгоя. Здешние врачи решились на сложную операцию.Пенсионерку положили в стационар и там компенсировали сахарный диабет, после чего привели в норму ее кровяное давление. Затем пожилую россиянку перевели в онкологическое отделение, чтобы исключить риски сопутствующей патологии.