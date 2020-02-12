В Ставропольском крае проблему нехватки врачей решат за 4 года

- По всем направлениям национального проекта поручения выполняются в полном объёме, - подчеркнул Виктор Мажаров.

- Сегодня у нас нехватка врачей составляет около 800 человек. Такими темпами мы должны решить эту проблему в течение 4 лет, - поставил задачу Владимир Владимиров.