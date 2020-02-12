В Ставропольском крае проблему нехватки врачей решат за 4 года
Как узнал МедикФорум, на Ставрополье прошла встреча губернатора региона с министром здравоохранения Виктором Мажаровым, где они обсудили ход исполнения поручений Президента России.
Виктор Мажаров отчитался перед губернатором о планах развития сети первичных учреждений здравоохранения. Проект соответствующей программы уже находится на рассмотрении в федеральном министерстве здравоохранния. В её рамках до начала 2025 года запланировано строительство, капремонт и реконструкция 490 учреждений.
Говоря о реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение», министр доложил, что амбулаторно-поликлиническое звено оснащено новыми рентген-аппаратами. Ведётся переоснащение краевого онкоцентра. В Пятигорске открыт региональный сосудистый центр, который будет обслуживать территорию с население 1,2 миллиона человек.
- По всем направлениям национального проекта поручения выполняются в полном объёме, - подчеркнул Виктор Мажаров.
Обсуждён вопрос кадровой обеспеченности медицинских учреждений. Как прозвучало, совместно со Ставропольским государственным медицинским университетом реализуется программа подготовки специалистов по целевому набору.
- Сегодня у нас нехватка врачей составляет около 800 человек. Такими темпами мы должны решить эту проблему в течение 4 лет, - поставил задачу Владимир Владимиров.
Также Владимир Владимиров поручил министру принять меры по наведению порядка в Пятигорской детской больнице. Напомним, что ранее на больницу жаловались пациенты, в том числе на хамское отношение медицинского персонала.
Ранее МедикФорум сообщал, что станция переливания крови на Ставрополье работает в штатном режиме.
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