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Минздрав: курящие люди тяжелее переносят коронавирус

Курение осложняет течение коронавируса

Ранее средства массовой информации распространили непроверенную информацию о том, что курящие люди могут легче переносить симптомы коронавируса нового типа. Однако истина оказалась полностью противоположной. Оказалось, что у курильщиков наблюдаются осложнения симптомов COVID-19.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - сообщил представитель Минздрава.

Замминистра объясняет это тем, что курильщики чаще некурящих людей страдают хроническими заболеваниями легких и пневмонией.

"Поэтому на сегодняшний день, можно утверждать, что курение - это дополнительный фактор риска с точки зрения тяжести течения коронавирусной инфекции. Дорогие друзья, соблюдайте меры профилактики, отказывайтесь от табака и будьте здоровы", - призвал Салагай.
Теги : Минздрав России, курение, легкие, коронавирус, пандемия
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