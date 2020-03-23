Минздрав: курящие люди тяжелее переносят коронавирус

"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - сообщил представитель Минздрава.

"Поэтому на сегодняшний день, можно утверждать, что курение - это дополнительный фактор риска с точки зрения тяжести течения коронавирусной инфекции. Дорогие друзья, соблюдайте меры профилактики, отказывайтесь от табака и будьте здоровы", - призвал Салагай.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.Замминистра объясняет это тем, что курильщики чаще некурящих людей страдают хроническими заболеваниями легких и пневмонией.