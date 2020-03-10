Ученые заявили, что у курильщиков меньше шансов заразиться коронавирусом

мужчина курит

Об этом говорят результаты исследования китайских врачей, проведенного в одной из больниц города Ухань, откуда и начала распространяться по миру эпидемия коронавируса. Выяснилось, что курящие люди меньше восприимчивы к коронавирусу, чем те, у кого нет пристрастия к табаку.

Изучив данные тех, кто любит «подымить», ученые установили, что у них риск заразиться covid-19 в 20 раз меньше, чем у остальных. Китайские медики утверждают, что из 140 человек, у которых был подтверждена инфекция, курильщиками были лишь двое.

Напротив, как установили специалисты, риск заразиться коронавирусом выше у тех, кто болеет диабетом и гипертонией. В основном эти заболевания присущи людям зрелого возраста, поэтому риск заражения коронавирусом у них выше.

На сегодняшний день официально подтверждено более ста тысяч случаев заражения коронавирусом во всем мире.
Теги : коронавирус, курение табака, риск заболеваний, Ухань, китайские ученые
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