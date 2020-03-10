Ученые заявили, что у курильщиков меньше шансов заразиться коронавирусом

Об этом говорят результаты исследования китайских врачей, проведенного в одной из больниц города Ухань, откуда и начала распространяться по миру эпидемия коронавируса. Выяснилось, что курящие люди меньше восприимчивы к коронавирусу, чем те, у кого нет пристрастия к табаку.Напротив, как установили специалисты, риск заразиться коронавирусом выше у тех, кто болеет диабетом и гипертонией. В основном эти заболевания присущи людям зрелого возраста, поэтому риск заражения коронавирусом у них выше.На сегодняшний день официально подтверждено более ста тысяч случаев заражения коронавирусом во всем мире.