Второй борт ВКС России приземлился недалеко от Рима

"Второй борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии "Практик де Маре" (30 километров юго-западнее города Рим, Италия)", - сказано в сообщении.

Ранее МедикФорум.ру рассказывал о том, что первый транспортный самолет Ил-76 доставил в Италию российских вирусологов и военных медиков в рамках гуманитарной помощи.Решение об оказании гуманитарной помощи Италии принял президент России Владимир Путин после телефонного разговора с главой итальянского правительства. Министерство обороны РФ оперативно подготовило девять транспортных самолетов Ил-76, которым предстоит доставить гуманитарную помощью в Италию.