Первый самолет с российскими вирусологами приземлился в Италии

"Первый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии "Практик де Маре" (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия)", - сказано в официальном сообщении Министерства обороны России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил отправить гуманитарную помощь Италии в связи с катастрофической эпидемиологической ситуацией в стране. Всего Минобороны подготовило девять транспортных самолетов Ил-76, которым предстоит доставить в Италию военных медиков, вирусологов, а также различные технические приспособления для борьбы с коронавирусом.