В Казахстане госпитализировали сразу 20 пассажиров миланского рейса
Среди них есть граждане России, Казахстана и других государств.
По сообщению руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова в Казахстане госпитализированы около 20 пассажиров миланского рейса.
«Мы почти всех 84 человек обзвонили. Среди них есть граждане России, у некоторых даже есть обратные билеты на руках, но мы стопроцентно всех изолируем. На этот момент мы госпитализировали около 20 человек, и, я так думаю, всю эту работу мы будем завершать», — сообщила чиновница на пресс-конференции в СЦК.
Произошло это после того, как 12 марта третий случай заражения коронавирусом был выявлен пассажирки лайнера, следовавшего из Италии через Москву. Женщина была тут же помещена в карантин и началась работа по выявлению контактов. Первыми под подозрение попали все пассажиры, которые были вместе с ней на борту.
«По ним и по данной пациентке проводится работа, в соответствии с протоколом должны быть выявлены близкие контакты, контактирующие лица помещены на карантин, чтобы прервать цепочку передачи», — сказал министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.
По его словам, самолет прибыл из Москвы (рейс из Италии через Москву) 12 марта, на нем были 90 пассажиров: 37 граждан Казахстана, 42 — России, 11 — других государств.
До этого два случая были выявлены в Алматы у граждан Казахстана, которые прилетели из Германии.
Первый пациент прибыл 9 марта, второй — 12 марта. По информации Миздрава, зараженные коронавирусом — это 46-летний мужчина и 36-летняя женщина.
МедикФорум писал, что оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве сообщил о том, что определил людей, с которыми взаимодействовал заболевший коронавирусом мужчина. Врачи госпитализировали шесть родственников и пятерых друзей инфицированного. Пока у них не наблюдаются симптомы ОРВИ. Диагноз коронавирус у них также не подтвердился.
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