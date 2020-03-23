Это уже было - гонконгский грипп
В конце 1960-х человечество уже столкнулось с опасной эпидемией ОРВИ. Правда, в тот момент страны не закрывали границы и не устраивали карантин.
В 1973 году Владимир Высоцкий пишет песню "Баллада об уходе в рай", где среди прочего звучат строки: "Разбудит нас какой-то тип, и пустит в мир, где в прошлом войны, боль и рак. Где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак?". Советскому слушателю не было нужды объяснять, что такое гонконгский грипп, тогда это знали все. После печально знаменитой "испанки" 1918 года это была вполне средняя по тяжести пандемия гриппа, охватившая все человечество. Удивительно, как много общего она имеет с нынешней вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.
Гонконгским гриппом называли вспышку вируса H3N2, которая тоже стартовала в Китае, правда, в той части, что тогда принадлежала Великобритании, - в Гонконге. Из этого мегаполиса вирус быстро распространился по территории планеты, задев и СССР. Подобно COVID-19 гонконгский грипп тоже представлял главную угрозу пожилым людям старше 65 лет, также вызывая пневмонию. Сегодня целые города и штаты США вводят карантины, запрещая просто так выходить на улицу, закрываются школы, торговые центры, прекращаются полеты, жизнь замирает. При этом пока в США от коронавирусной инфекции скончалось 400 человек. Гонконгский грипп унес жизни 100 000 человек только в Америке, а во все мире - убил не менее миллиона.
Эксперты полагают, что было бы гораздо больше жертв, если бы у человечества не выработался частичный иммунитет к этому вирусу после пандемий штаммов азиатского гриппа, циркулирующих с 1957 года. Кроме того, гонконгский грипп вызывал вторичные бактериальные инфекции, против них успешно применяли антибиотики. Тем не менее, мир не перекрывал границ, не останавливал жизнь тысяч разных компаний, не запирал на карантин круизные суды и целые провинции. Грипп был известен человечеству (в отличие от совершенно нового COVID-19), и летальность в 0,5% (против обычных 0,1%) не пугала. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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