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Новый вид сканирования поможет при мужском раке

Рак простаты

Ученые выяснили, что сканирование предстательной железы может оказаться спасительным для мужчин с раком этого органа. Оно определяет специфические раковые клетки и мужчин, которым требуется более мощное лечение.

Продвинутое сканирование предстательной железы поможет спасать жизни мужчин, определяя представителей групп риска в связи с угрозой рецидива. Ученые выяснили, что использование радиоактивной молекулы, приклеивающейся к клеткам рака простаты и подсвечивающей их на сканировании, повышает аккуратность ныне существующих методов диагностики и прогнозирования развития болезни на 27%. Технология распознаёт, когда рак простаты распространяется в тазовую область и за её пределы. Следовательно, оно определяет мужчин, которым требуется более мощная радиотерапия или хирургические операции.

Если клетки рака простаты пропускают, они могут начать путешествовать по телу или прятаться там, чтобы через некоторое время спровоцировать рецидив. Когда же их обнаруживают и полностью уничтожают, то второй диагноз рак простаты того же самого пациента в будущем не ждёт. Ученые выяснили, что метод сканирования PSMA-ПЭТ/КТ корректно распознаёт распространение или нераспространения клеток рака предстательной железы у 92% пациентов.

Современные КТ-сканы костей, часто используемые в больницах, дают аккуратные результаты не более чем у 70% пациентов. Новые результаты были получены после обследования 295 мужчин с недавно диагностированными более агрессивными опухолями простаты, имеющими высокий риск рецидива и метастазирования. Мужчин набирали в больницах Австралии, как пишет журнал Lancet. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : рак простаты, сканирование
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Новый вид сканирования поможет при мужском раке
Китай начинает клинические испытания вакцины против коронавируса
Российские медики полетели спасать Италию от коронавируса