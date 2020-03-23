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Психический стресс предсказывает второй инфаркт

Психологический стресс

Исследование показало, что для некоторых людей после первого инфаркта одним из факторов, предсказывающим вероятность второго, является психологический стресс. Ранее было принято считать, что риск повторного инфаркта связан именно с физическим стрессом.

Ученым Университета Эмори в США выяснили, что традиционные тесты на стресс, которые используются для определения притока крови к сердцу, определяют уровень физического стресса, но риск рецидива вырастает также при увеличении показателей психического стресса. В ходе своего исследования авторы определили, насколько тот самый психологический стресс воздействует на развитие миокардиальной ишемии. При данной патологии приток крови к сердцу уменьшается. В результате, сердечная мышца недополучает кислорода.

В ходе исследования ученые проверили более 300 людей молодого и среднего возраста. Было установлено, что если миокардиальная ишемия провоцировалась психическим стрессом, то вероятность повторного инфаркта или смерти от болезней сердца увеличилась в два раза, по сравнению с теми людьми, кто не сталкивался с психологическим стрессом. Доказано, что развития ишемии под воздействием психологического стресса более полно предсказывает факторы риска, чем современные тесты.

Пока что было проведено только одно подобное исследование с участием относительно молодых добровольцев, уже столкнувшихся с первыми инфарктами. Но оно показывает, насколько важно оценивать психологический стресс и его влияние на работу сердца. Это поможет врачам лучше определять риск рецидива инфаркта, пишет Deccan Herald. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : стресс, инфаркты
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