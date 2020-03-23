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Из-за коронавируса люди стали боятся сдавать кровь

Из-за коронавируса люди стали боятся сдавать кровь

Доноры предпочитают соблюдать карантин, не появляясь в пунктах забора крови, которые можно считать общественными местами.

Опасность распространения коронавируса и меры изоляции, которые по возможности рекомендовано соблюдать всем гражданам, привели к тому, что многие доноры решили воздержаться от регулярной процедуры.

В ГБУ Ростовской области «Станция переливания крови» уже отмечают повышенную потребность в крови всех групп и резус-факторов. Это еще не дефицит, но с учетом того, что количество запросов из поликлиник и больниц увеличилось, а приток уменьшился, он может наступить.

Снижение количества доноров наблюдалось еще в прошлом году, когда вместо обычных 80 человек каждый день приходило всего 25. Сейчас этот показатель еще меньше. Просьбы о помощи в поисках донора поступали ежедневно. Тогда в донорской крови особенно нуждались пациенты с ожогами, роженицы, люди, пострадавшие в ДТП, дети и пациенты гематологических отделений.

Это проблема не только Ростовской области, но и всей России. Медики обращаются ко всем сознательным и здоровым гражданам в возрасте старше 18 лет прийти в пункты приема крови. Они уверяют, что соблюдаются все меры безопасности, чтобы свести к нулю опасность возможного заражения коронавирусом.

Поскольку вакцина от коронавируса COVID-19 еще далека от реализации, иммунолог Джона Хопкинса Артуро Касадевалл работает над возрождением лечения из плазмы крови в надежде замедлить распространение болезни.
Теги : доноры, плазма, коронавирус
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Из-за коронавируса люди стали боятся сдавать кровь