Станция переливания крови на Ставрополье работает в штатном режиме

Станция переливания крови на Ставрополье работает в штатном режиме
В пресс-службе министерства здравоохранения Ставропольского края рассказали, что доноры из города Пятигорска и других территорий региона обеспокоены слухами о закрытии филиала краевой станции переливания крови. 

Как узнал МедикФорум, эти слухи беспочвенны. 

В январе была проведена централизация Службы крови Ставропольского края, с целью выполнения требований по обеспечению безопасности донорской крови и её компонентов, приведения в соответствие со стандартами лабораторного исследования образцов донорской крови.

Современные принципы развития служб крови в Российской Федерации объясняются высокотехнологичными процессами. Это и лабораторное тестирование, хранение, переработка компонентов крови, управление запасами, функционированием единого донорского центра.

Все организационные мероприятия, проводимые в таких центрах, никак не отражаются на донорах.

В Пятигорском филиале на сегодняшний день продолжаются мероприятия по заготовке крови в стационарных и выездных условиях; карантинизация свежезамороженной плазмы и хранение гемокомпонентов; выдача компонентов донорской крови медицинским организациям Ставропольского края.

Пятигорский филиал ежедневно проводит донорские акции, в том числе выездные, среди жителей Пятигорска и других городов КМВ, а также в городских округах и муниципальных образованиях юго-востока Ставропольского края. Таким образом, донорский потенциал Пятигорского филиала и после проведенной централизации сохранён в полном объёме. 

В министерстве здравоохранения Ставрополья прокомментировали, что в 2020 году планируется заготовить 5340 литров донорской крови.

Ранее МедикФорум сообщал, что ставропольских детей прививают против менингококковой инфекции.
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Станция переливания крови на Ставрополье работает в штатном режиме