Станция переливания крови на Ставрополье работает в штатном режиме
В пресс-службе министерства здравоохранения Ставропольского края рассказали, что доноры из города Пятигорска и других территорий региона обеспокоены слухами о закрытии филиала краевой станции переливания крови.
Как узнал МедикФорум, эти слухи беспочвенны.
В январе была проведена централизация Службы крови Ставропольского края, с целью выполнения требований по обеспечению безопасности донорской крови и её компонентов, приведения в соответствие со стандартами лабораторного исследования образцов донорской крови.
Современные принципы развития служб крови в Российской Федерации объясняются высокотехнологичными процессами. Это и лабораторное тестирование, хранение, переработка компонентов крови, управление запасами, функционированием единого донорского центра.
Все организационные мероприятия, проводимые в таких центрах, никак не отражаются на донорах.
В Пятигорском филиале на сегодняшний день продолжаются мероприятия по заготовке крови в стационарных и выездных условиях; карантинизация свежезамороженной плазмы и хранение гемокомпонентов; выдача компонентов донорской крови медицинским организациям Ставропольского края.
Пятигорский филиал ежедневно проводит донорские акции, в том числе выездные, среди жителей Пятигорска и других городов КМВ, а также в городских округах и муниципальных образованиях юго-востока Ставропольского края. Таким образом, донорский потенциал Пятигорского филиала и после проведенной централизации сохранён в полном объёме.
В министерстве здравоохранения Ставрополья прокомментировали, что в 2020 году планируется заготовить 5340 литров донорской крови.
Ранее МедикФорум сообщал, что ставропольских детей прививают против менингококковой инфекции.
Оставить комментарий