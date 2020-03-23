23-03-2020 18:45 - Не вынес неволи: житель Омска нарушил карантин23-03-2020 18:11 - Доктор Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны23-03-2020 17:55 - Китайский врач предупредила о риске новой волны коронавируса23-03-2020 17:25 - Не повод для смеха: за шутки по поводу коронавируса будут штрафовать23-03-2020 17:17 - Румыния и Чехия сообщают о первых случаях смерти от коронавируса23-03-2020 16:23 - Ученые из Франции успешно испытали лекарство против коронавируса23-03-2020 16:14 - Каждые 6 минут умирает человек из-за коронавируса в клиниках Испании23-03-2020 15:52 - Пожилым москвичам дадут денег, только бы они сидели дома23-03-2020 15:38 - Число погибших от коронавируса в мире превысило 15 000 человек23-03-2020 15:27 - Молочные продукты помогают в борьбе с коронавирусом23-03-2020 14:59 - Разработка российской вакцины от коронавируса прошла первую фазу23-03-2020 14:56 - В Саудовской Аравии введен комендантский час от заката до рассвета из-за коронавируса23-03-2020 14:18 - В Дагестане приостановили диспансеризацию населения23-03-2020 14:13 - Ожирение увеличивает риск коронавируса23-03-2020 13:59 - Из-за коронавируса люди боятся сдавать кровь

Доктор Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны

рошаль

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сказал, что ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны.


«Фактически сегодня ситуация с распространением коронавируса репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому», - сказал Рошаль в эфире телеканала «Россия 24».


Он отметил, что сейчас становится ясно, что проведенная оптимизация в здравоохранении является опасной, так как бороться с такой угрозой как коронавирус стало сложно. 

Теги : коронавирус, Рошаль, биологическая война
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Не вынес неволи: житель Омска нарушил карантин
Доктор Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны
Китайский врач предупредила о риске новой волны коронавируса