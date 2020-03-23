Доктор Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сказал, что ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны.





«Фактически сегодня ситуация с распространением коронавируса репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому», - сказал Рошаль в эфире телеканала «Россия 24».





Он отметил, что сейчас становится ясно, что проведенная оптимизация в здравоохранении является опасной, так как бороться с такой угрозой как коронавирус стало сложно.